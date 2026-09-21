De acuerdo con una evaluación del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), Ucrania lanzó entre el 19 y el 20 de setiembre más de 1.600 drones contra Rusia, incluidos unos 450 que fueron dirigidos hacia Moscú. Se trató del mayor ataque combinado de drones y misiles Flamingo desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero del 2022.

El principal objetivo estratégico del ataque fue la refinería Gazpromneft-Moscow, en Kapotnia, dentro de la ciudad de Moscú, a unos 450 km de la frontera ucraniana. El impacto generó un incendio y dañó varias unidades de procesamiento.

Medios locales informaron que como consecuencia del ataque, la venta de gasolina en Moscú fue limitada a 30 litros por vehículo, la mitad de los 60 litros de combustible que se podía comprar hasta el domingo.

También se divulgaron imágenes del impacto de un proyectil en la fachada de un edificio de departamentos en Kotelniki, en la región de Moscú.

Un edificio de apartamentos de varias plantas dañado tras un ataque con drones en Kotelniki, en la región de Moscú, el 20 de septiembre de 2026. (Foto: AFP). / -

El fabricante de defensa ucraniano FirePoint informó que sus drones FP-1 impactaron la refinería de Moscú y los almacenes de la empresa de logística rusa Modern Warehouse Technologies LLC cerca de Sofyino, en la capital.

El ISW agregó que FirePoint sostuvo que los ataques obligaron a detener la refinería Gazpromneft-Moscow y elevaron del 10% al 14% la capacidad de refinación rusa que estaría fuera de servicio debido a los constantes bombardeos de Kiev.

Las autoridades de la región de Moscú informaron de tres muertos y más de 20 heridos por los ataques.

Mientras que el ministerio de Defensa de Rusia aseguró que todos los misiles de crucero Flamingo fueron destruidos “cuando se aproximaban a objetivos civiles en la región de Moscú”.

Posteriormente, el presidente Volodymyr Zelensky confirmó que Ucrania utilizó diversos drones de largo alcance, además de misiles de crucero Flamingo y un nuevo sistema denominado Pelican.

Our long-range responses had a very significant impact in the Moscow region last night. One of Russia’s key oil industry facilities and the aggressor’s logistics facility were hit. These are billions of dollars that sustain the war machine. The systems used included FP-1, RZ-100,… pic.twitter.com/ka5mlDSgb7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026

El ISW vinculó el ataque con dos factores: la campaña ucraniana contra la infraestructura petrolera rusa y la negativa de Vladimir Putin a aceptar una moratoria mutua sobre ataques contra instalaciones energéticas, propuesta por el presidente estadounidense Donald Trump.

Una mujer sale de una cabina de votación durante las elecciones parlamentarias rusas en Donetsk, Ucrania, bajo control ruso, el 20 de septiembre de 2026. (Foto de AFP). / STRINGER

Además, el ataque ocurrió en el último día de las elecciones a la Duma Estatal rusa. El ISW consideró especialmente relevante que las autoridades de Moscú no activaran las sirenas de alerta ni enviaran mensajes SMS de advertencia a la población, pese a la magnitud de la ofensiva ucraniana.

La respuesta rusa generó críticas incluso entre sectores ultranacionalistas. Algunos residentes y blogueros militares cuestionaron la falta de alertas y señalaron que las restricciones de telefonía móvil no ofrecieron una protección efectiva.

El ISW remarcó que los ataques expusieron las limitaciones de las defensas antiaéreas rusas y problemas en la respuesta de las autoridades.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el jefe del Servicio Federal de Aduanas en Moscú el 21 de septiembre de 2026. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP). / VYACHESLAV PROKOFYEV

Agregó que al parecer las autoridades rusas habrían priorizado mantener una alta participación electoral antes que advertir a la población sobre los ataques, pese a que la infraestructura electoral no fue el objetivo deliberado de Ucrania.

En ese contexto, este martes Trump se reunirá con Zelensky en Nueva York, hasta donde ambos llegarán para participar en la Asamblea General de la ONU.

“Acabo de hablar con el presidente Trump. Una conversación importante, hablamos de muchas cosas. Acordamos encontrarnos en Nueva York, y el encuentro podría cambiar muchas cosas. Existe un impulso diplomático” para tratar de poner fin a la guerra, escribió Zelensky el domingo en la red social X.

Ucrania pasa de resistir a golpear el corazón de Rusia

Humo después de un presunto ataque con drones ucranianos en Dzerzhinsky, región de Moscú, Rusia, el 20 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/STRINGER).

Para el especialista en temas de defensa e inteligencia Andrés Gómez de la Torre, el masivo ataque contra Moscú confirma la transformación que ha experimentado Ucrania durante la guerra. Recuerda que, al inicio de la invasión, Rusia esperaba una operación rápida que provocara la caída del gobierno y de la resistencia ucraniana en pocos días. Sin embargo, Kiev no solo logró resistir, sino que en los últimos meses ha comenzado a trasladar el conflicto hacia territorio ruso.

“Ucrania ha demostrado resiliencia desde el inicio de la operación militar especial anunciada por Vladimir Putin en el 2022”, sostiene Gómez de la Torre.

Según el analista, la estrategia ucraniana pasó inicialmente por la contención y la resistencia, pero progresivamente incorporó acciones ofensivas contra infraestructura crítica y objetivos militares dentro de Rusia.

“En estos últimos meses ha pasado de la contención más a la ofensiva. Esa evolución se refleja en una campaña de ataques cada vez más alejados del frente, que ha permitido a las fuerzas ucranianas aproximarse a uno de sus objetivos de mayor impacto, Moscú”, señala.

Golpear Moscú también tiene un efecto psicológico

Un edificio de apartamentos de varias plantas dañado tras un ataque de Ucrania con drones en Kotelniki, en la región de Moscú, el 20 de septiembre de 2026. (Foto: AFP). / -

Gómez de la Torre explica que los ataques contra la capital rusa no deben medirse únicamente por el daño militar directo que provocan. Su importancia también radica en el mensaje que transmiten a la población rusa y en su dimensión propagandística.

“Están entrando a los nervios o al corazón de Rusia”, afirma.

Considera que algunos de estos ataques pueden tener un “contenido psicológico y propagandístico importantísimo”.

Un hombre en scooter pasa junto a una valla publicitaria que promociona el servicio militar por contrato, ofreciendo el equivalente a 61.800 dólares por el primer año, en el oeste de Moscú el 21 de septiembre de 2026. (Foto de Alexander NEMENOV / AFP). / ALEXANDER NEMENOV

“Llevar drones y ataques de largo alcance hasta Moscú demuestra que Ucrania puede golpear zonas que, durante buena parte de la guerra, parecían alejadas de las consecuencias directas del conflicto”, remarca.

Agrega que la estrategia de Kiev busca generar un efecto que trascienda el campo de batalla y afecte también la percepción de seguridad dentro de Rusia.

Rusia no puede protegerlo todo

Un soldado ruso está junto a los sistemas de misiles tierra-aire Pantsir-S SA-22 durante el desfile militar del Día de la Victoria. (Foto por SANA/AFP). / -

Sin embargo, Gómez de la Torre advierte que la capacidad ucraniana para golpear territorio ruso no significa que Moscú haya perdido su capacidad militar. Por el contrario, indica que Rusia mantiene importantes recursos para sostener la guerra y responder a las ofensivas ucranianas.

“Rusia tiene un sistema de defensa antiaéreo eficiente, pero no puede controlar o neutralizar el 100% de estos enjambres de drones que lanza Ucrania”, explica.

Según el analista, el empleo de drones es uno de los ámbitos en los que Ucrania ha conseguido desarrollar una especialización propia durante la guerra.

Destaca además los apoyos técnico-militares que ha recibido de los países de la OTAN.

Una refinería que fue alcanzada por un ataque de Ucrania con drones en Moscú, la capital de Rusia. (Captura de video).

La utilización masiva de drones permite saturar las defensas y aumentar las posibilidades de que algunos aparatos alcancen sus objetivos, como los que golpearon la refinería Gazpromneft-Moscow el domingo.

Gómez de la Torre sostiene que ahora el desafío para Ucrania será mantener esta capacidad en el tiempo.