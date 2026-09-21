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Ataque de Ucrania con drones contra una refinería en Moscú, en mismo día de la principal jornada de las elecciones parlamentarias en Rusia. (EFE/Cuenta oficial en X del ministro de exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha).
Ataque de Ucrania con drones contra una refinería en Moscú, en mismo día de la principal jornada de las elecciones parlamentarias en Rusia. (EFE/Cuenta oficial en X del ministro de exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Cada vez con más frecuencia, Ucrania está llevando la guerra hasta el corazón de Rusia. El fin de semana, Kiev lanzó el mayor ataque combinado de drones y misiles contra Moscú y otras zonas del país. En la capital rusa, una de las principales refinerías de petróleo de la nación sufrió daños y quedó envuelta en llamas. La magnitud de la ofensiva no solo evidencia el creciente alcance de las armas ucranianas, sino que también vuelve a poner en cuestión la capacidad de las defensas antiaéreas rusas para proteger su propia capital y su infraestructura estratégica.

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