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Resumen

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Un edificio de apartamentos de varias plantas dañado tras un ataque con drones en Kotelniki, en la región de Moscú, el 20 de septiembre de 2026. (Foto: AFP).
Un edificio de apartamentos de varias plantas dañado tras un ataque con drones en Kotelniki, en la región de Moscú, el 20 de septiembre de 2026. (Foto: AFP).
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Por Agencia EFE

Casi 450 vuelos fueron aplazados o cancelados este domingo en los aeropuertos moscovitas por uno de los mayores ataques con drones contra la región de Moscú y la capital de Rusia, informaron medios locales.

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