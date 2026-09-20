Casi 450 vuelos fueron aplazados o cancelados este domingo en los aeropuertos moscovitas por uno de los mayores ataques con drones contra la región de Moscú y la capital de Rusia, informaron medios locales.

En el principal aeropuerto capitalino, Sheremétievo, fueron cancelados más de 30 vuelos y cerca de 250 fueron aplazados, de acuerdo con el diario Kommersant.

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“Parte de los aviones que se dirigían a Sheremétievo fueron desviados a otros aeropuertos y llegarán a su destino cuando se levanten las restricciones”, explicaron en el servicio de prensa de Sheremétievo.

Previamente, las autoridades moscovitas informaron sobre dos muertos y más de 20 heridos por el ataque masivo de drones, que tiene lugar en el tercer y principal día de las elecciones legislativas en Rusia.

Humo después de un presunto ataque con drones ucranianos en Dzerzhinsky, región de Moscú, Rusia, el 20 de septiembre de 2026. (EFE/EPA/STRINGER).

De acuerdo con el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, las víctimas mortales son una mujer de 44 años y un hombre anciano que se encontraban en sus casas, cuando estas fueron atacadas por drones.

De los 21 heridos, 15, incluidos tres menores, fueron hospitalizados, indicó el gobernador.

En total, al menos 11 localidades de la región de Moscú informaron de distinto tipo de consecuencias por la caída de fragmentos de drones.

El Comité de Instrucción ruso informó, por su parte, de la apertura de un caso penal por ataque terrorista sobre objetivos de la región de Moscú y la capital rusa.