Ataque ruso destruye edificio de viviendas en Ucrania y deja 13 muertos, incluidos cuatro menores
El ataque ruso destruyó un edificio de cinco plantas en Pryluky, en la región de Cherníguiv, y dejó además 50 heridos, entre ellos siete niños. Los equipos de emergencia continúan buscando supervivientes entre los escombros.
Al menos 13 personas han muerto en la ciudad dePryluky de la región de Cherníguiv, en el norte de Ucrania, al destruir un ataque ruso un edificio de viviendas de cinco plantas, según el último balance publicado por la Policía Nacional de Ucrania.
Al menos 13 personas han muerto en la ciudad dePryluky de la región de Cherníguiv, en el norte de Ucrania, al destruir un ataque ruso un edificio de viviendas de cinco plantas, según el último balance publicado por la Policía Nacional de Ucrania.
Cuatro de los muertos en este ataque son menores de edad, según el comunicado de la Policía.
Otras cincuenta personas, entre ellas siete niños, han resultado heridas.
Un niño y once adultos han sido rescatados con vida de entre los escombros por los equipos de emergencias, que continuaban las labores de búsqueda cuando se publicó la nota policial.
Ataques rusos con misiles y drones han provocado también en las primeras horas del miércoles dos muertos en Kiev, otros dos en la ciudad de Kremenchuk de la región de Poltava y dos más en la ciudad de Oleksandria de la región de Kirovograd.