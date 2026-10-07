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Rescatistas ucranianos trabajando en el lugar de un ataque ruso contra un edificio residencial de cinco pisos en Pryluky, región de Chernihiv, Ucrania, el 7 de octubre de 2026. (EFE/EPA/SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS DE UCRANIA).
Rescatistas ucranianos trabajando en el lugar de un ataque ruso contra un edificio residencial de cinco pisos en Pryluky, región de Chernihiv, Ucrania, el 7 de octubre de 2026. (EFE/EPA/SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS DE UCRANIA).
/ STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE / HANDOUT
Por Agencia EFE

Al menos 13 personas han muerto en la ciudad de Pryluky de la región de Cherníguiv, en el norte de Ucrania, al destruir un ataque ruso un edificio de viviendas de cinco plantas, según el último balance publicado por la Policía Nacional de Ucrania.

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