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Resumen

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Soldados rusos heridos denuncian haber sido enviados al combate sin las evaluaciones médicas necesarias. (NurPhoto via Getty Images).
Soldados rusos heridos denuncian haber sido enviados al combate sin las evaluaciones médicas necesarias. (NurPhoto via Getty Images).
Por BBC News Mundo

Tras pisar una mina terrestre, Oleg Shikin fue trasladado al hospital con metralla incrustada en el cráneo, quemaduras en la cara y en una mano, y heridas en el ojo izquierdo, el pecho, los brazos y las piernas. Una parte de su cráneo debió ser extirparpada quirúrgicamente.

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