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Resumen

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Un oficial de policía de Francia hace guardia en París, el 2 de diciembre de 2023. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP)
Un oficial de policía de Francia hace guardia en París, el 2 de diciembre de 2023. (Foto de Dimitar DILKOFF / AFP)
/ DIMITAR DILKOFF
Por Agencia EFE

Un conductor atropelló en la noche de este miércoles a varias personas cerca de la estación de tren de Caen, en el noroeste de Francia, causando al menos un muerto y una docena de heridos, cuatro de ellos de gravedad, según fuentes cercanas a la investigación citadas por medios franceses.

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