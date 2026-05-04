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La escena en la que un coche arrolló a varias personas en una calle del centro de Leipzig, en el este de Alemania, dejando al menos dos muertos y varios heridos, el 4 de mayo de 2026. (Jens SCHLUETER / AFP)
La escena en la que un coche arrolló a varias personas en una calle del centro de Leipzig, en el este de Alemania, dejando al menos dos muertos y varios heridos, el 4 de mayo de 2026. (Jens SCHLUETER / AFP)
/ JENS SCHLUETER
Por Agencia EFE

Un atropello múltiple intencionado, cometido presuntamente por un ciudadano alemán de 33 años, causó este lunes dos muertos y 22 heridos en la ciudad de Leipzig, en el este de Alemania.

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