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Resumen

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August Hanning, expresidente del Servicio Federal de Inteligencia (BND), comparece como testigo ante la comisión de investigación de la NSA en el Bundestag de Berlín, el 1 de octubre de 2015. (Foto por dpa Picture-Alliance vía AFP).
August Hanning, expresidente del Servicio Federal de Inteligencia (BND), comparece como testigo ante la comisión de investigación de la NSA en el Bundestag de Berlín, el 1 de octubre de 2015. (Foto por dpa Picture-Alliance vía AFP).
/ MICHAEL KAPPELER
Por Agencia AFP

Un exdirector del servicio alemán de inteligencia exterior (BND), August Hanning, fue detenido por sospechas de espionaje, indicó este martes la fiscalía federal de Alemania.

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