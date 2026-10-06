Un exdirector del servicio alemán de inteligencia exterior (BND), August Hanning, fue detenido por sospechas de espionaje, indicó este martes la fiscalía federal de Alemania.

“Hay fuertes sospechas sobre Hanning por espionaje constitutivo de traición (...), recopilación de información sujeta a secreto de Estado (...), tentativa de alta traición” y “actividades de agente por cuenta de un servicio de inteligencia”, indicó la fiscalía en un comunicado.

Este hombre dirigió el BND de diciembre de 1998 a noviembre de 2005, bajo el gobierno socialdemócrata de Gerhard Schröder, y fue luego secretario de Estado en el ministerio del Interior (2005-2009), ya con el ejecutivo de la conservadora Angela Merkel.

El antiguo jefe de gabinete de Hanning, identificado como Manfred D., también fue detenido como sospechoso de “complicidad en intento de traición y espionaje a favor de la traición”.

Un juez decidirá el martes si los mantiene en detención provisional.

Las autoridades registran locales vinculados a ambos hombres en distintos lugares, incluida la capital, Berlín.

Según la fiscalía, Manfred D. también fue jefe de gabinete de los sucesores de Hanning entre 2012 y 2026, y utilizó este papel para acceder a información confidencial que luego pasó a Hanning “a cambio de una remuneración”.

“Los hallazgos actuales sugieren que, a lo largo de los años, Manfred D. proporcionó a Hanning aproximadamente 2.000 documentos, muchos de los cuales contenían información clasificada para ser utilizada exclusivamente por el servicio federal de inteligencia para fines internos”, sostiene la fiscalía.

“En una ocasión, Hanning utilizó inteligencia clasificada (...) para redactar un análisis para un oficial de un servicio de inteligencia extranjero”, aunque no está claro si “el material llegó al destinatario previsto”, añade.

También se acusa a Hanning de estar “en estrecho contacto con un representante de otro servicio de inteligencia extranjero, a quien transmitió información política, en parte basada en material proporcionado por Manfred D., durante varios años”.