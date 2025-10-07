Guillermo Vera Ayala
Guillermo Vera Ayala

Escucha la noticia

00:0000:00
León XIV reduce el control del banco del Vaticano sobre las finanzas de la Iglesia: ¿cómo funciona la entidad y qué significa la medida?
Resumen de la noticia por IA
León XIV reduce el control del banco del Vaticano sobre las finanzas de la Iglesia: ¿cómo funciona la entidad y qué significa la medida?

León XIV reduce el control del banco del Vaticano sobre las finanzas de la Iglesia: ¿cómo funciona la entidad y qué significa la medida?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El papa León XIV anunció cambios gestión de los recursos de la Iglesia Católica al recortar el poder del Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido coloquialmente como banco del Vaticano, que perderá la exclusividad del manejo de las inversiones de la Santa Sede. Las normas aprobadas por la Carta Apostólica “Coniuncta cura” permitirán a los organismos católicos recurrir a otras entidades del sistema financiero para el gasto y la administración monetaria.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC