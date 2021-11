Becca Smith es una sobreviviente. A sus 29 años, su vida cambió luego que los médicos que la trataban por un dolor de espalda le dijeran que le quedaba dos semanas de vida.

Smith, una entusiasta del gimnasio, creyó que el dolor continuo que sufría se debía a un deslizamiento de disco; sin embargo, terrible fue su sorpresa cuando fue diagnosticada con cáncer de pulmón terminal.

En el 2020, Becca fue hospitalizada de emergencia luego de perder la vista por segunda vez. Ella había experimentado fuertes dolores de espalda y migrañas, por lo que tuvo que dejar de hacer yoga y entrenamientos de fuerza. Incluso no pudo terminar su estudio de yoga en Leeds, Yorkshire (Reino Unido).

Habiendo sido coronada Campeona de Bikini Clásico de Cumbria en 2015 y luego compitiendo en la final británica, ni siquiera pensó que el cáncer podría ser posible.

Becca permaneció en el hospital durante cinco días mientras los médicos realizaban pruebas, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas y le realizaban una biopsia de espalda en marzo de 2020. No podía caminar. Incluso, llegó a estar conectada a una máquina de oxígeno.

“Recuerdo que dos médicos se me acercaron. Cerraron las cortinas, sentía una sensación en el estómago. Solo sabía que algo no estaba bien”, señaló en una de sus declaraciones, según narra el New York Post.

Los médicos le dijeron a Becca, una no fumadora, que tenía cáncer de pulmón en etapa cuatro. Indicaron que no había nada que pudieran hacer. Se había extendido desde sus pulmones hasta su columna vertebral, cerebro y cráneo. Le dieron solo dos semanas de vida.

“Recuerdo que llamé a mi mamá y le dije que venga al hospital. ‘Es cáncer’, le gritaba”, señaló.

“Mi papá se tiró al suelo, mi mamá gritaba, yo gritaba. Recuerdo que le dije a mi mamá: ‘Por favor, no me dejes morir’”, agregó.

Luego de muchos cuidados en una clínica privada, fue enviada a casa con cuidados paliativos y, a pesar de que comenzó el encierro, “amigos y familiares viajaron para estar junto a mi cama para despedirse”, relató.

La hermana de Becca, Steph, de 31 años, invirtió en remedios a base de hierbas en un intento por mejorar su salud tanto como sea posible, incluidos aceites de cannabis y jugos curativos.

Una semana después de que Becca estuviera en casa, una enfermera del hospital llamó para decir que habían descubierto que Becca tenía cáncer de pulmón ALK.

Ocurre cuando el gen ALK se rompe y se adhiere a otro gen. Este reordenamiento hace que las células crezcan de manera anormal y conducen a tumores.

ALK representa solo el cinco por ciento de todos los casos de cáncer de pulmón. A diferencia del cáncer de pulmón típico, la mayoría de los pacientes con ALK no son fumadores y la mitad tiene menos de 50 años.

Aunque es incurable, ALK se puede tratar con una terapia dirigida a tabletas que detiene el crecimiento del cáncer.

Becca toma un medicamento llamado Alectinib que la mantiene “estable” y prolonga su vida.

El Post relata que el cáncer le ha dejado el cerebro y el cráneo, pero una pequeña cantidad permanece inactiva en el pulmón izquierdo y la columna vertebral, y las tabletas dejan de crecer.

Becca va al hospital para hacerse exámenes mensuales. No se sabe exactamente cuál es su pronóstico ahora.

Sin embargo, ha vuelto al trabajo, al gimnasio, y dice que “se siente más sana mental y físicamente”.

“No puedo vivir mi vida con miedo”, dijo Becca.

“Simplemente me siento como en este nuevo camino, en lugar de ayudar a las personas en el fitness, espero usar mi diagnóstico para ayudar a las personas. Miro todo de manera diferente ahora. No me preocupo ni me estreso por las cosas que solía hacer “.

