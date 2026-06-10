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Un edificio fue incendiado en la zona de Sandy Row, en el centro de Belfast, Irlanda del Norte, la noche del 9 de junio de 2026. (Foto de Paul Faith / AFP).
Un edificio fue incendiado en la zona de Sandy Row, en el centro de Belfast, Irlanda del Norte, la noche del 9 de junio de 2026. (Foto de Paul Faith / AFP).
/ PAUL FAITH
Por Agencia EFE

Los disturbios antiinmigración han vuelto a sacudir a la provincia británica de Irlanda del Norte tras el apuñalamiento cometido esta semana en Belfast por un ciudadano sudanés, en un reflejo de la tensión racial que afecta a todo el Reino Unido por el avance de la ultraderecha.

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