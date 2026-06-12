Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Manifestantes provocan disturbios e incendios en Antrim Road, en Newtownabbey, al norte de Belfast, Irlanda del Norte. Foto: EFE/ Adam Vaughan
Manifestantes provocan disturbios e incendios en Antrim Road, en Newtownabbey, al norte de Belfast, Irlanda del Norte. Foto: EFE/ Adam Vaughan
/ ADAM VAUGHAN
Por Agencia EFE

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.