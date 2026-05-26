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Agentes de la policía forense inspeccionan junto al autobús siniestrado el lugar del accidente, tras la colisión de un tren contra un autobús escolar en el paso a nivel de Vierhuizen, en Buggenhout, a unos 20 km al norte de Bruselas, el 26 de mayo de 2026. Foto: JOHN THYS / AFP
Agentes de la policía forense inspeccionan junto al autobús siniestrado el lugar del accidente, tras la colisión de un tren contra un autobús escolar en el paso a nivel de Vierhuizen, en Buggenhout, a unos 20 km al norte de Bruselas, el 26 de mayo de 2026. Foto: JOHN THYS / AFP
/ JOHN THYS
Por Agencia AFP

Un minibús escolar fue embestido por un tren este martes en el norte de Bélgica, en un choque “extremadamente violento” que causó cuatro muertos, entre ellos dos niños.

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