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Resumen

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Las decenas de instrumentos de medición que Humboldt llevaba a sus viajes hoy se condensan en los celulares que casi todos llevamos en el bolsillo.
Las decenas de instrumentos de medición que Humboldt llevaba a sus viajes hoy se condensan en los celulares que casi todos llevamos en el bolsillo.
/ Ilustración elaborada con IA.
Por Renzo Giner Vásquez

Al finalizar la entrevista con el doctor Tobias Kraft, coordinador del proyecto “Alexander von Humboldt viajero: La ciencia en movimiento”, una frase suelta gatilló una serie de interrogantes.

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