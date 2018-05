Esta es la guía básica para seguir la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle este sábado en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres):

1.- LOS NOVIOS



Henry Charles Albert David, nacido el 15 de setiembre de 1984 en Londres -tiene 33 años-. Es el hijo menor del príncipe Carlos -heredero a la corona británica-, y la fallecida Diana Spencer. Es capitán del Ejército británico.

Rachel Meghan Markle, nacida el 4 de agosto de 1981 en Los Ángeles (California) -tiene 36 años-. Es la menor de tres hermanos por parte de su padre, Thomas Markle, ex director de fotografía, y la única hija de su madre, Doria Loyce Ragland, trabajadora social e instructora de yoga. Ambos son estadounidenses, él de ascendencia holandesa e irlandesa y ella afroamericana.



2.- EL LUGAR



La capilla de San Jorge, una iglesia de estilo gótico, con capacidad para un máximo de 800 personas, situada en el castillo de Windsor, la residencia de fin de semana de la reina Isabel II ubicada a las afueras de Londres.



El castillo se encuentra en el condado de Berkshire, donde también se encuentran el elitista colegio Eton y el exclusivo hipódromo de Ascot.



La capilla recibe su nombre del patrón de Inglaterra y fue construida en 1348, bajo el mandato del rey Eduardo III. A lo largo de los siglos ha sido reconstruida y decorada en distintas ocasiones, la más reciente durante el reinado de la reina Victoria, en el siglo XIX.



Allí están enterrados muchos monarcas británicos y sus familiares, incluidos el padre de la actual reina, Jorge VI, así como la madre y la hermana de la soberana británica, la princesa Margarita.



En ese mismo lugar se casó el padre del príncipe Harry, el príncipe Carlos, en segundas nupcias con Camilla Parker Bowles, desde entonces duquesa de Cornualles.



3.- HORA



La boda del príncipe Harry y Meghan Markle comenzará a las 12:00 hora local (06:00 a.m. en Perú) en la capilla de San Jorge y durará una hora, tras lo cual los recién casados harán un recorrido de unos 25 minutos en un carruaje por destacados lugares de la localidad de Windsor, como Castle Hill, High Street, Sheet Street, Kings Road, Albert Road, Long Walk para llegar, finalmente, de vuelta al castillo.



Los primeros invitados al enlace comenzarán a llegar a partir de las 09:00 de la mañana hora local (03:00 a.m. en Perú). Estos se situarán fuera del templo, mientras que los invitados que tomarán asiento en la iglesia harán su aparición entre las 09:30 hasta las 11:00 de la mañana (03:30 y 04:00 a.m. en Perú).



Será a partir de las 11:20 (05:20 a.m. en Perú) cuando los miembros de la familia real británica accederán al castillo por la Galilee Porch, algunos a pie y otros en coche. Todos menos la reina Isabel II, que, tal y como dicta el protocolo, será la última en llegar, apenas unos minutos antes que la novia.



El príncipe Harry entrará en la capilla del brazo de su hermano, el duque de Cambridge, 15 minutos antes del inicio de la ceremonia, mientras que Meghan Markle lo hará un minuto antes, de la mano de su madre Doria Loyce Ragland, quien la conduciría hasta su prometido. Inicialmente Meghan iba a ser acompañada por su padre Thomas, pero este finalmente no acudirá a la ceremonia.



4.- EL VESTIDO DE LA NOVIA



Es el secreto más esperado que no se desvelará hasta el mismo día de la boda, aunque los medios británicos se decantan hacia que no escogerá el blanco para el vestido, ya que se trata de su segundo matrimonio (estuvo casada con el productor cinematográfico Trevor Engelson entre el 2011 y 2013).



Algunas fuentes apuntan a que Meghan Markle podría haber escogido un diseño de Ralph & Russo, la misma firma británica que eligió para sus primeras fotografías oficiales con el príncipe Harry, tomadas por el fotógrafo Alexi Lubomirski, en la Frogmore House en Windsor.



5.- CEREMONIA



La ceremonia será oficiada por el deán de Windsor, el reverendo David Conner, y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, que casará a la pareja.



Además, el obispo presidente y primado de la Iglesia Episcopaliana de Estados Unidos, el reverendísimo Michael Bruce Curry, ha sido invitado por los novios a participar también en la boda.



El obispo, de Chicago y que en el 2015 se convirtió en el primer obispo afroamericano en presidir la Iglesia Episcopaliana, pronunciará un discurso durante la ceremonia, tal y como adelantó el palacio de Kensington.



6.- PADRINO Y PAJES



Meghan Markle no tendrá dama de honor el gran día porque, según reveló, no quería tener que escoger entre una sola de sus amigas íntimas, ya que su única hermana, Samatha Markle, no ha sido invitada al enlace porque no mantiene relación con ella.



Así, un grupo de niños y niñas desempeñarán la función de pajes y damas de honor, entre los que se espera se encuentren los hijos mayores de los duques de Cambridge, el príncipe Jorge y la princesa Carlota, de 4 y 3 años.



El padrino del príncipe Harry será su hermano mayor, el príncipe Guillermo, de 35 años, tal y como Harry lo fue de él el 29 de abril del 2011, cuando contrajo matrimonio con Catalina en la abadía de Westminster.



7.- LOS INVITADOS



Un total de 2.640 personas han sido invitadas al enlace del próximo 19 de mayo. De todas ellas, 1.200 son "ciudadanos de a pie" procedentes de "todos los rincones del Reino Unido", porque los novios quieren que "todo el mundo se sienta parte de la celebración, un momento de alegría y diversión", informó el palacio de Kensington.



Otros 200 invitados provendrán de distintas organizaciones benéficas a las que el hijo menor de la fallecida Diana de Gales y su prometida estén "ligados" y aquellas de las que el primero sea patrón.



Un centenar de los presentes en la esperada boda real, que la pareja anunció a finales del pasado mes de noviembre tras un noviazgo de algo más de un año, serán estudiantes de escuelas locales.



Completarán la abultada lista de invitados 610 miembros de la comunidad del castillo de Windsor, a las afueras de Londres, y 530 de distintas casas reales. Ningún político ha sido convidado a la boda.



8.- LA MÚSICA



Entre la música que compondrá la banda sonora de la boda, los novios han escogido al coro de góspel The Kingdom Choir, a la cantante Karen Gibson y al violonchelista Sheku Kanneh-Mason.



Éste último ganó en el 2016 el premio de la cadena británica BBC a mejor artista joven. El joven, de 19 años, que ha grabado en los míticos estudios londinenses de Abbey Road, lanzó al mercado su primer EP (disco de corta duración) en 2017.



Además, incluirán muchos himnos conocidos y piezas corales.



9.- CELEBRACIÓN



Se espera que tras la boda los novios reciban por parte de la reina Isabel II el título de duques de Sussex, aunque esto no ha sido confirmado de manera oficial.



Lo que sí se sabe es que tras la ceremonia los novios no contarán con una, sino dos recepciones. La primera para los invitados de la congregación y otra para los familiares y amigos más cercanos.



Ésta última tendrá lugar en la Frogmore House, una casa de campo adyacente al castillo de Windsor, a partir de las 19:00 horas (18:00 GMT) y el anfitrión será el príncipe Carlos, heredero al trono británico.



10.- LA TORTA



La torta nupcial ha sido encargada a la repostera Claire Ptak, que ha diseñado un pastel limón y flor de saúco.



El dulce contará con una cobertura de crema de mantequilla y será decorado con flores frescas, en una elección acorde con la petición de los novios de plasmar "los brillantes sabores de la primavera", según dijo un portavoz del palacio de Kensington, residencia del nieto de la reina.



La torta, orgánica y más ligera que una tradicional de fruta, se realizará en los días previos al enlace del sábado para conservar su frescura.



11.- LOS REGALOS



En lugar de regalos, la pareja ha pedido donativos para varias organizaciones benéficas. Un total de siete instituciones caritativas han sido elegidas por el futuro matrimonio para que sus invitados realicen las donaciones que deseen.



Entre estas organizaciones, que "representan varios asuntos sobre los que los novios se sienten apasionados", figuran "deportes para el cambio social, el empoderamiento de las mujeres, la conservación, el medioambiente, el VIH y las Fuerzas Armadas", informó el palacio de Kensington.



En concreto, las ONG escogidas son: CHIVA (Asociación de VIH infantil); Crisis; la Fundación Myna Mahila; Scotty's Little Soldiers -que vela por hijos de militares de las Fuerzas Armadas-; StreetGames; Surfers Against Sewage (Surferos contra aguas residuales); y la Fundación para la Vida Salvaje del Reino Unido.



12.- LUNA DE MIEL



Se desconoce cual será el destino que escogerán los recién casados para pasar su luna de miel, aunque se rumorea que podría ser Namibia y Botswana.



Precisamente, este último país es donde el príncipe Harry y Meghan Markle se trasladaron en su primer viaje juntos, al poco de conocerse.



La ex actriz y el hermano del duque de Cambridge pasarán la noche de bodas en el castillo de Windsor y el martes 22 de mayo acudirán a su primer acto oficial como marido y mujer en el palacio de Buckingham.

Fuente: EFE