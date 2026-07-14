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El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el jefe de la República de Sakha (Yakutia) en Moscú, el 14 de julio de 2026. (Gavriil Grigorov / POOL / AFP)
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el jefe de la República de Sakha (Yakutia) en Moscú, el 14 de julio de 2026. (Gavriil Grigorov / POOL / AFP)
/ GAVRIIL GRIGOROV
Por Agencia EFE

La Embajada de Rusia en Bolivia descartó todo vínculo con el supuesto reclutamiento de bolivianos para participar en operaciones militares contra Ucrania, después de que este martes se iniciara una investigación a partir de la denuncia pública de los familiares de dos jóvenes que presuntamente fueron captados para ir a la guerra y que se cree fallecieron.

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