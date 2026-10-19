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Seis personas, entre ellas tres niños, murieron y otras 14 resultaron heridas en un bombardeo ruso contra un parque de la región de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, anunciaron este lunes las autoridades.
Seis personas, entre ellas tres niños, murieron y otras 14 resultaron heridas en un bombardeo ruso contra un parque de la región de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, anunciaron este lunes las autoridades.
El presidente Volodymyr Zelensky, afirmó que un dron ruso “alcanzó directamente a personas en un parque cerca de una cafetería” y mató entre otros, a una niña de un poco más de un año que estaba en un cochecito.
Este ataque tuvo lugar en el parque central de Nova Vodolaga, una ciudad que contaba con unos 10.000 habitantes antes de la guerra, ubicada en la región de Kharkiv, fronteriza con Rusia.
El gobernador regional, Oleg Sinegubov, informó en Telegram de un balance actualizado de seis muertos, entre ellos tres niños y 14 heridos.
“Los ocupantes utilizaron un dron para atacar el parque central de Nova Vodolaga en un momento en que había mucha gente, especialmente familias con niños”, denunció la policía regional.
Por su parte, Zelensky reiteró su llamado a los países aliados para que proporcionen a su país más recursos de defensa antiaérea, en un contexto de tensiones con el presidente estadounidense Donald Trump.
A horrific Russian strike in the Kharkiv region. A “shahed” struck people directly – in a park near an ordinary café. Pure atrocity. Six people were killed, including children. A little girl was killed in a stroller – her name was Angelina, she was just over a year old, born in August 2025… Her mother’s name was Inna. She died in the hospital… Another girl who was killed was 11 years old. My condolences to their families and loved ones. Another 14 people were injured, including six more children. I am grateful to everyone who supports Ukraine under these circumstances and helps us shoot down “shaheds,” shoot down missiles, and stop Russian assaults. These are horrific photos, but behind them are shattered lives and the truth about this war. Lives must be protected. Ukraine needs air defense. You can't think about making money with Russia as long as it continues its asinine war. We ask that sanctions on Russia stay in place as long as the killings continue. We ask America to be strong, and we ask it to apply the Lindsey Graham law. We ask Europe to continue its support. We ask that everything possible be done to bring peace and guarantee security. Ukraine wants peace. It is Russia that has insisted on continuing the killing all this time. The world has enough strength to stop the war. That strength must finally be used – against the murderers.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2026
“Pedimos que las sanciones contra Rusia sigan vigentes mientras continúan las masacres. Le pedimos a Estados Unidos que se mantenga firme”, afirmó Zelensky, quien ya criticó este fin de semana la exención decidida por Trump para ciertas sanciones dirigidas contra Moscú.
En la región ucraniana de Lugansk, ocupada por Rusia, un bombardeo de Ucrania mató este lunes a tres personas que estaban en un vehículo funerario, informó en Telegram la autoridad local nombrada por Moscú, Leonid Pásechnik.
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