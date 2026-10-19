icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En esta fotografía distribuida por el Servicio de Emergencias de Ucrania el 19 de octubre de 2026, un rescatista inspecciona el lugar de un ataque aéreo que mató a varias personas en Nova Vodolaha, región de Kharkiv. (AFP).
En esta fotografía distribuida por el Servicio de Emergencias de Ucrania el 19 de octubre de 2026, un rescatista inspecciona el lugar de un ataque aéreo que mató a varias personas en Nova Vodolaha, región de Kharkiv. (AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Seis personas, entre ellas tres niños, murieron y otras 14 resultaron heridas en un bombardeo ruso contra un parque de la región de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, anunciaron este lunes las autoridades.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.