Londres. El británico Boris Johnson instó el domingo al presidente francés, Emmanuel Macron, a “avanzar” para llegar a acuerdo sobre el Brexit y dijo que la Unión Europea no debería mantener la creencia errónea de que Reino Unido se quedaría en el bloque tras el 31 de octubre, dijo la oficina del primer ministro.

► 5 claves del plan de Boris Johnson para evitar un Brexit sin acuerdo

► Brexit: Reino Unido pedirá una prórroga a la Unión Europea si no logra un acuerdo

► Boris Johnson propone un acuerdo del Brexit sin controles en Irlanda del Norte

Johnson discutió su propuesta de Brexit, que ha sido ampliamente rechazada en Bruselas, con Macron y el primer ministro portugués, António Costa, el domingo.

“Esta es la oportunidad de llegar a un acuerdo: un acuerdo respaldado por parlamentarios y un acuerdo que implica un compromiso de todas las partes”, dijo el domingo una fuente de Downing Street.

“Reino Unido ha hecho una oferta grande e importante, pero es hora de que la Comisión también muestre su disposición de llegar a un consenso. Si no, el Reino Unido se irá sin ningún acuerdo”.

Al acercarse la fecha límite, Johnson ha dicho que no pedirá otro retraso para el Brexit, pero también que no violará una ley que lo obligue a solicitar una si no se ha acordado un acuerdo de retirada antes del 19 de octubre. No ha explicado la aparente contradicción en sus comentarios.

De otro lado, Boris Johnson escribió en los periódicos The Sun on Sunday y Sunday Express una columna en la que afirmó que: "Empacaremos nuestras maletas y nos retiraremos” el 31 de octubre.

“La única pregunta es si Bruselas se despedirá cordialmente de nosotros con un acuerdo mutualmente conveniente o si nos veremos forzados a salir por nuestra cuenta”.

Fuente: Reuters