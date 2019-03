Londres. La primera ministra británica, Theresa May, podría sufrir otra derrota el martes en el Parlamento después que su fiscal general asegurase que la nueva versión del acuerdo de Brexit, negociada hasta el último minuto con Bruselas, mantiene "sin cambios" los "riesgos jurídicos" para Reino Unido.

Los diputados británicos, que en enero ya rechazaron estrepitosamente el texto, tienen prevista otra histórica votación a partir de las 19:00 horas GMT (mediodía en Perú) a dos semanas y media de la fecha prevista del Brexit, el 29 de marzo.

Y para definir la dirección de su voto muchos esperaban la opinión legal del fiscal general Geoffrey Cox, encargado de aconsejar jurídicamente al gobierno.

En un informe publicado por la mañana, este reconoció que los agregados al Tratado de Retirada anunciados el lunes por la noche "reducen el riesgo" de que Reino Unido se vea "indefinida e involuntariamente" atrapado en una unión aduanera con la Unión Europea. Pero "los riesgos jurídicos siguen sin cambios", sentenció echando un jarro de agua fría sobre la reavivada esperanza de que esta vez el acuerdo fuese aprobado.

En un dramático esfuerzo de última hora, May había volando la noche anterior a Estrasburgo, sede de la Eurocámara en el noreste de Francia, para encontrarse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con quien mantuvo más de dos horas de negociaciones de ultimísima hora.

Poco antes de medianoche anunciaron haber llegado a un entendimiento sobre el punto más conflictivo del acuerdo, la "salvaguarda irlandesa".

Este mecanismo busca evitar la reinstauración de una frontera física entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte para proteger el frágil Acuerdo de Paz de 1998. Pero los diputados euroescépticos en el Partido Conservador de May temen que deje, de hecho, al país atrapado indefinidamente en las redes europeas.

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, calificó de "positivos" los últimos avances sobre el acuerdo del Brexit de Theresa May. (Reuters)

La solución presentada por May y Juncker en Estrasburgo consiste en un intrincado "instrumento conjunto legalmente vinculante" por el cual Reino Unido puede denunciar a la Unión Europea si considera que esta actúa de mala fe para imponer una "salvaguarda irlandesa" permanente.

Y también en encontrar "arreglos alternativos" para la frontera en Irlanda a partir de diciembre de 2020.

--- Calmar los temores ---



Pero, tras conocerse la opinión de Cox, este conejo sacado de la chistera menos de 24 horas antes de la votación puede no bastar para calmar los temores del Parlamento británico y girar las tornas de la votación de enero, cuando 202 diputados votaron a favor del acuerdo y 432 en contra, entre ellos más de 100 rebeldes conservadores.

Uno de los elementos claves de la votación reside en lo que hagan el Partido Democrático Unionista (DUP), una pequeña formación norirlandesa en cuyo apoyo se basa la frágil mayoría parlamentaria de May, firmemente opuesto a que Irlanda del Norte tenga un trato diferente al del resto de Reino Unido.

El líder de los laboristas, Jeremy Corbyn, no tardó en reaccionar al anuncio de May y Juncker, pidiendo a los diputados británicos que voten en contra del texto, por estimar que "no tiene nada que se parezca a los cambios prometidos" por May.

Si los diputados tumban de nuevo el acuerdo, según la prensa británica el equipo de May contempla la posibilidad de presentarlo al Parlamento una tercera vez. (AFP)

Si los diputados tumban de nuevo el acuerdo, según la prensa británica el equipo de May contempla la posibilidad de presentarlo al Parlamento una tercera vez, aunque todo dependería de cuántos diputados voten en su contra: una desventaja de más de 60 parece muy difícil de remontar.

La primera ministra se comprometió además a consultar el miércoles a los parlamentarios si están a favor o en contra de un Brexit sin acuerdo.

Si los diputados rechazan también un Brexit sin acuerdo, lo que, teniendo en cuenta votaciones anteriores parece muy probable, el jueves debería haber un tercer voto sobre la posibilidad de pedir a la UE un aplazamiento de la fecha del Brexit.

Pero éste necesitaría la aprobación por unanimidad de los líderes de los otros 27 países del bloque y estos ya advirtieron de que sólo lo considerarían si tiene un propósito claro. Y no simplemente para seguir prolongando un bloqueo que consideran motivado por cuestiones de política interna británica.

Un aplazamiento podría acabar desembocando en la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas o en la organización de un segundo referéndum, una opción que choca con el rechazo frontal del gobierno pero que cada vez tiene más adeptos entre quienes querrían anular el Brexit simple y llanamente.

Juncker advirtió la noche del lunes: "Es este acuerdo o el Brexit podría no tener lugar".

El primer ministro holandés, Mark Rutte, insistió en Twitter que "no hay alternativa".

Un aplazamiento podría acabar desembocando en la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas o en la organización de un segundo referéndum. (Reuters)

¿En qué consiste el acuerdo de Brexit?

► Acuerdo de Retirada:



• Frontera irlandesa :



¿Cómo evitar la reintroducción de una frontera clásica entre Irlanda, país de la Unión Europea, y la provincia británica de Irlanda del Norte al tiempo que se preserva el Acuerdo de Paz de Viernes Santo de 1998?

La solución, tal que se ha presentado hasta ahora, pasaría por la futura relación entre británicos y europeos, un acuerdo de libre comercio que todavía deben negociar y que regiría al término del período de transición, previsto inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2020 pero prolongable dos años.

Pero si al término de la transición siguen sin haber hallado una solución, se acordó el "backstop", o salvaguarda, que consiste en crear un "territorio aduanero único" entre la Unión Europea y Reino Unido, sin aranceles ni cuotas. Además, Irlanda del Norte mantendría las normas del bloque necesarias para evitar una frontera clásica, como las relativas a los productos agrícolas o las fitosanitarias.

Reino Unido o la Unión Europea podían poner fin a este protocolo, que acompaña el acuerdo de divorcio, en cualquier momento tras la transición, pero no unilateralmente sino de mutuo acuerdo.

• Periodo de transición :



Reino Unido debe seguir al menos durante 21 meses tras el Brexit en el mercado único europeo y la unión aduanera para dar tiempo a empresas y países a preparar la ruptura final. Pero ambas partes pueden decidir a mediados de 2020 prolongarlo una vez, hasta finales de 2022.

Durante ese tiempo, Reino Unido seguiría respetando las reglas de la Unión Europea, pero sin voz ni voto, y podría empezar a negociar sus propios acuerdos comerciales, que solo entrarían en vigor al término de la transición. La jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también seguiría aplicándose durante esos meses.

• Derechos de los ciudadanos :



El acuerdo prevé que los 3.2 millones de europeos que vive actualmente en Reino Unido y los 1.2 millones de británicos en el resto del bloque (así como quienes lleguen durante el periodo de transición) puedan continuar estudiando, trabajando, recibiendo subsidios y reagrupando a sus familias.

• Factura de divorcio :



Reino Unido debe cumplir todas las obligaciones financieras que asumió como miembro de la Unión Europea, incluso si estas se extienden más allá del final del período de transición. El precio es de unos 39,000 millones de libras.

Reino Unido debe cumplir todas las obligaciones financieras que asumió como miembro de la Unión Europea, incluso si estas se extienden más allá del final del período de transición. (AFP)

► Declaración política:



• Comercio

Ambas partes están de acuerdo en buscar una "zona de libre comercio que combine una profunda cooperación en materia de reglamentación y aduanas", es decir una asociación sin aranceles ni otros derechos en la frontera.

En una concesión a los partidarios del Brexit, el documento promete que Reino Unido recuperará una política comercial independiente. Respecto a los controles fronterizos y aduaneros, claves para el problema irlandés, el documento prevé "un abanico de diferentes resultados" basado en el resultado de las negociaciones comerciales.

• Servicios financieros :



Los lazos que deben unir a la City de Londres (una capital financiera global) con Europa tras el Brexit están muy avanzados.

Reino Unido buscará acuerdos similares a los que Wall Street y Japón mantienen con el bloque respecto a los regímenes de equivalencia, las relaciones a distancia que permiten a los servicios financieros de terceros países hacer negocios en la Unión Europea bajo determinadas condiciones.

• Política exterior y defensa :



La declaración prevé una estrecha cooperación entre el Reino Unido y la Unión Europea, respetando al mismo tiempo el derecho de ambos a seguir su propio camino en función de sus intereses estratégicos y de seguridad.

Llama a ambas partes a cooperar estrechamente en los foros internacionales, especialmente en Naciones Unidas, y respaldarse mutuamente cuando se trate de sanciones económicas. La declaración abre el camino para que Reino Unido participe en proyectos europeos de defensa.

• Seguridad :



En la lucha contra el crimen, ambas partes acordaron establecer mecanismos para compartir información sobre ADN, huellas dactilares y datos de matriculación de vehículos y "considerar la posibilidad de adoptar nuevas medidas" para intercambiar información sobre sospechosos y desaparecidos.

Pero la declaración dice que el alcance de estos acuerdos debe reflejar la voluntad de Reino Unido de seguir las normas y mecanismos del bloque, incluido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y liberarse de los fallos del alto tribunal europeo fue una de las exigencias clave de los partidarios del Brexit.

