Corbyn afirma que el Brexit se tendrá que retrasar "en cualquier caso" Corbyn señaló que, en el caso de que las enmiendas presentadas en la Cámara que rechazan una salida sin acuerdo no sean aprobadas, el Gobierno de May no estaría "ni cerca" de estar preparado para hacer efectivo el divorcio de forma abrupta

Reino Unido | Jeremy Corbyn afirma que el Brexit se tendrá que retrasar "en cualquier caso". Foto: AFP