Londres. El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, dijo hoy que su país se está preparando para la falta de acuerdo del Brexit con la misma seriedad con la que lo hace sobre el pacto alcanzado por el Gobierno británico acerca de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

En declaraciones a los medios tras una reunión de su gabinete en Dublín, Varadkar afirmó que Irlanda está dispuesta a proponer "seguridades y garantías" al Reino Unido, pero que no ofrecerá nada que "contradiga o cambie lo que se acordó en noviembre".

"Estamos buscando una solución, pero depende de ellos hacer una propuesta, eso sí, tiene que ser una que podamos aceptar", aclaró.

Indicó que se ha "cansado de especular" con lo que ocurrirá en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la UE.

El Parlamento británico votará este mes de enero, aún sin una fecha concreta, el pacto al que la primera ministra británica, Theresa May, llegó con Bruselas.

Varadkar explicó que las consecuencias de la votación son "complicadas" de predecir y subrayó que el hecho de que el acuerdo salga o no adelante depende del Parlamento.

"La amenaza de un no acuerdo no la está haciendo Irlanda, ni la está haciendo la Unión Europea. La amenaza de un no acuerdo puede ser eliminada por el Parlamento, ya sea ratificando el acuerdo aprobado por Bruselas o aplicando la extensión del Artículo 50 del Tratado de la UE para conseguir más tiempo y negociar lo que hay que negociar", argumentó el primer ministro.

Fuente: EFE