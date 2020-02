El largo y dramático camino del Brexit se concretó este sábado y el Reino Unido oficialmente dejó de ser un estado miembro de la Unión Europea (UE).

Lejos de los vítores y los lamentos que inundaron en simultáneo las calles de su país, la embajadora británica en el Perú, Kate Harrisson, conversó con El Comercio sobre lo que viene para su nación tras el histórico suceso, y de la nueva y no menos difícil cuenta regresiva iniciada hoy para establecer las condiciones de la futura relación con la Unión Europea.

►Brexit: El Reino Unido oficialmente ya no es parte de la Unión Europea | FOTOS Y VIDEOS

►Boris Johnson, un político controvertido que se legitima con el Brexit

►Reino Unido abandona la Unión Europea: cuáles son los retos más urgentes para los británicos con el Brexit

—Muchos ven el Brexit como una mancha para el Reino Unido, el primer país en dejar la UE. ¿Qué representa para su nación?

Para nosotros es muy importante porque finalmente se ha conseguido lo que la mayoría de la población eligió con su voto. Es un momento muy importante para que podamos enfocarnos en los retos dentro del país y en el papel del Reino Unido en el mundo. Tenemos mucha ambición y una responsabilidad para seguir jugando un rol importante en el mundo. Debemos destacar que no estamos saliendo de Europa, vamos a seguir siendo un país importante dentro del continente y vamos a seguir trabajando muy estrechamente con nuestros aliados europeos.

—¿Hay una sensación de alivio tras la oficialización del Brexit?

Creo que ahora podemos seguir con confianza en esta nueva etapa. Tenemos bastantes ambiciones para negociar nuevos tratados de libre comercio con diferentes países, también hemos hecho un gran trabajo para que muchos de los acuerdos que ya tenemos bajo la Unión Europea se puedan aplicar como acuerdos bilaterales. Ahora podemos enfocarnos en el futuro y esto es realmente lo que significa este día. Nuestra mirada es hacia el futuro.

—Empiezan ahora 11 meses de negociaciones sobre las condiciones de la futura relación. ¿Será suficiente?

Nosotros vamos a hacer todo lo que podamos para lograr el mejor acuerdo dentro de los 11 meses. Nuestro primer ministro ha sido claro con que no queremos prolongar el período de transición. El mensaje es claro, tenemos 11 meses para lograr un acuerdo que puede ser el mejor para la Unión Europea y para el Reino Unido.

Luces rojas, blancas y azules tiñeron los ladrillos negros de Downing Street, donde se proyectó una cuenta atrás que, al llegar a cero, marcó el final de los 47 años de pertenencia al bloque comunitario. (Foto: AFP)

—¿Qué oportunidades tiene su país desde hoy?

Creo que hay dos partes aquí. En términos de la situación interna, una mayoría de la población votó para que podamos tener mucho más control de nuestras decisiones soberanas; para nosotros era importante tomar nuestras propias opciones. En términos de nuestro papel en el mundo, fuera de la Unión Europea tenemos mucha más libertad para decidir cómo van a ser nuestras relaciones comerciales con otros países. Entonces hay mucho más que podemos hacer.

—El primer ministro Boris Johnson dijo que realizará una “salida digna” de la UE. ¿Cuál será su mayor reto en este período de transición?

El primer ministro quiere que nuestras relaciones con la UE y sus miembros sigan siendo importantísimas para ambos lados. En términos políticos, después de las elecciones de diciembre del 2019, el primer ministro tiene una mayoría grande en el Parlamento, por lo que tenemos un consenso de que su visión es correcta.

No me parece que haya grandes retos políticos tradicionales, pero por supuesto que las negociaciones con la Unión Europea van a ser muy importantes. Es un tema complejo, pero hemos trabajado al respecto durante los últimos tres años, y mucho trabajo ya ha sido hecho. Lo que Boris Johnson quiere es que no nos enfoquemos solo en los retos de la salida, sino en el futuro, en hacer crecer las relaciones con otros países, como con el Perú, con el que tenemos grandes avances.

La Unión Europea está dispuesta a extender el periodo de transición si no se llega a un acuerdo comercial, pero el primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, dice que no estará de acuerdo con eso. (Foto: AP)

—Y cómo afectará este nuevo período los ánimos dentro de su país, donde hay incertidumbre entre muchos británicos y europeos residentes…

Creo que un resultado muy bueno para ambas partes han sido los términos del acuerdo de salida. Esto puede dar a nuestros ciudadanos, a los ciudadanos de la Unión Europea y a nuestros socios en el mundo la confianza de que vamos a trabajar en todos los temas necesarios. El primer ministro y otros miembros del gobierno han dicho que queremos seguir dando la bienvenida a los ciudadanos de la Unión Europea y que vamos a asegurar que los derechos de los miembros de países del bloque que han decidido vivir dentro del Reino Unido sean respetados después del Brexit.

Nosotros vamos a seguir siendo un país abierto. Londres es la ciudad más intercultural del mundo y eso no es algo que queremos cambiar. Queremos que Londres y el Reino Unido sigan siendo los lugares más internacionales del mundo porque para nosotros eso es parte de nuestra competitividad. Nuestra economía es una de las más abiertas y a través de nuestra salida de la Unión Europea queremos abrirla aún más.

—¿Continuará la polarización dentro de su país?

Creo que eso es algo en lo que el primer ministro y su Gabinete van a tener tiempo de trabajar ahora, porque ha habido mucho debate y se han creado divisiones dentro de la sociedad. Pero ahora tenemos un respaldo más fuerte de la ciudadanía, entonces creo que el Gobierno podrá seguir trabajando para los ciudadanos y también para su visión del Reino Unido en el mundo.

Miles de personas estallaron de júbilo en la Plaza del Parlamento al oficializarse el Brexit. (Foto: AFP)

—Esta semana el Parlamento escocés votó a favor de convocar un nuevo referéndum de independencia. ¿Cuánto preocupa esta rebeldía contra el Gobierno?

El primer ministro ha sido bastante claro sobre ese tema. Hemos tenido un referéndum en el 2014 y realizar otro en este momento no está en el plan. Sí, hay debate, hay diferentes opiniones, pero es importante para nuestro primer ministro que el Reino Unido se mantenga unido, y por eso él va a trabajar para toda la población.

—¿No afectará la unidad la oficialización del ‘brexit’?

Hemos esperado el Brexit por mucho tiempo, entonces no es algo nuevo. Lo único que es nuevo es que ahora tenemos un plan, tenemos una decisión y un acuerdo. La manera en la que vamos a salir de la Unión Europea ahora es clara.

—Los eurodiputados dicen que recibirán a los británicos con los brazos abiertos si desean regresar…

Hemos estado dentro de la Unión Europea por muchos años en los que la UE ha evolucionado y por supuesto que va a seguir evolucionando. No podemos saber cómo va a ser el bloque dentro de 20 años, es muy difícil tener una respuesta definitiva. Pero creo que ahora tenemos una visión clara y es la de un Reino Unido que está distinguido completamente de la Unión Europea, pero que va a tener relaciones muy estrechas con ella y sus miembros; a la vez tendrá vínculos mucho más fuertes con otras partes del mundo.

Kate Harrisson es embajadora en el Perú desde abril del 2018. (Foto: El Comercio / Rolly Reyna)

—¿Cómo será la relación con el Perú?

Justamente esta semana hemos tenido la visita del secretario general de la Cancillería del Reino Unido y ha tenido reuniones con diferentes autoridades del gobierno, con el presidente, con el ministro de Relaciones Exteriores, con la ministra de Economía. Eso es una señal muy clara de nuestras intenciones, de nuestra ambición, que no es únicamente comercial, es la ambición de que el Reino Unido tenga un rol importante dentro del mundo en términos de mejorar las posibilidades de desarrollo, luchar contra el cambio climático, entre otros retos. No somos un país que está enfocado en el pasado, hay retos, como siempre, pero también hay una visión mucho más a largo plazo y eso lo tiene muy claro nuestro primer ministro.

Y lo que es bueno para el Perú y para mi embajada es que el primer ministro ha visitado el Perú cuando era canciller en el 2018. Fue la primera visita al país de un canciller británico en más de 50 años. Él piensa que no puede ser posible que el Reino Unido no se haya enfocado más en este gran continente. Entonces para nosotros y para el Perú este es un momento muy importante y emocionante. El Reino Unido puede hacer mucho más aquí en colaboración con el Perú en términos de desarrollo, colaboración en cuanto al cambio climático, género, temas en los que mi embajada ya está trabajando en este momento.