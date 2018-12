May presentará el acuerdo del Brexit para su votación antes del 21 de enero La primera ministra británica, Theresa May, decidió el lunes suspender la votación que iba a celebrarse hoy, después de que diputados conservadores euroescépticos y de la oposición indicasen que no apoyarían el pacto negociado entre Londres y Bruselas

Theresa May presentará el acuerdo del Brexit para su votación antes del 21 de enero. Foto: archivo de AFP