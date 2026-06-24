Por Guillermo Vera Ayala

Las autoridades de Francia emitieron este martes 23 una alerta roja para 58 departamentos por una ola de calor que se ha extendido principalmente en el norte del país. El aviso del servicio meteorológico local, Météo-France, también contempla una advertencia de nivel naranja para otros 31 departamentos, con lo que la mayor parte de la nación gala estará sometido a un estado de vigilancia.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.