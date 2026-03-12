Escuchar
Los acusados de participar en el ataque armado perpetrado en 2024 en la sala de conciertos Crocus City Hall, en el que murieron 149 personas, permanecen sentados en cabinas acristaladas antes de que se dicte sentencia en un tribunal de Moscú el 12 de marzo de 2026. Foto: TATYANA MAKEYEVA / AFP
/ TATYANA MAKEYEVA
Por Agencia AFP

Un tribunal ruso condenó este jueves a cadena perpetua a quince hombres por el atentado en 2024 en una sala de conciertos en Moscú, que dejó 150 muertos.

