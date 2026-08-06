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Resumen

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Farhad N. de 25 años fue condenado a cadena perpetua por atropellar a manifestantes en Múnich en febrero del 2025. (Foto: AFP)
Farhad N. de 25 años fue condenado a cadena perpetua por atropellar a manifestantes en Múnich en febrero del 2025. (Foto: AFP)
/ KARL-JOSEF HILDENBRAND
Por Agencia AFP

La justicia alemana condenó este jueves a un afgano a cadena perpetua por el ataque en el que embistió con un vehículo una marcha sindical en Múnich en 2025 y causó dos muertos y unos 40 heridos.

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