El canciller alemán, Friedrich Merz, consideró este lunes que Irán está “humillando” a EE.UU. con su actitud en las negociaciones con Teherán para frenar el conflicto en Oriente Medio, lo que atribuyó a que el Gobierno estadounidense entró en el conflicto sin una estrategia clara y sin plan de salida.
El canciller alemán, Friedrich Merz, consideró este lunes que Irán está “humillando” a EE.UU. con su actitud en las negociaciones con Teherán para frenar el conflicto en Oriente Medio, lo que atribuyó a que el Gobierno estadounidense entró en el conflicto sin una estrategia clara y sin plan de salida.
“No veo una estrategia clara. En un conflicto no sólo hay que entrar, sino que se tiene que entrar y hay que saber cómo salir. Lo que pasa cuando no se tiene en cuenta esto lo vimos en Afganistán, en Irak y ahora en Irán”, dijo durante un acto con en un colegio.
“A ello se agrega que los iraníes negocian de manera habilidosa, o habilidosamente no negocian. Hacen ir a los estadounidenses a Islamabad y los dejan marchar sin resultado. Con ello el régimen iraní, y en especial la Guardia Revolucionaria, están humillando a toda la nación estadounidense”, agregó el jefe del Gobierno germano.
Durante la Guerra de los Doce Días, el año pasado, Merz llegó a decir que los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán le estaban haciendo “el trabajo sucio” a los europeos.
Esta vez, aunque en un comienzo apoyó la nueva ofensiva, con el paso del tiempo ha asumido una postura cada vez más crítica y ha dicho en diversas ocasiones que no ve una estrategia clara de Washington en su guerra en Irán.
A muy poco del final de la cuenta regresiva, el presidente Donald Trump decidió este martes 21 de abril extender sin fecha definida el cese el fuego con Irán, que amenazó con destruir la capacidad petrolera de sus vecinos del Golfo si recibía ataques desde esos países. (AFP)