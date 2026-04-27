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El canciller alemán Friedrich Merz conversa con estudiantes durante su visita al instituto Carolus-Magnus-Gymnasium para conmemorar el Día de los Proyectos de la UE en las Escuelas 2026 en Marsberg, Alemania, el 27 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL
El canciller alemán Friedrich Merz conversa con estudiantes durante su visita al instituto Carolus-Magnus-Gymnasium para conmemorar el Día de los Proyectos de la UE en las Escuelas 2026 en Marsberg, Alemania, el 27 de abril de 2026. Foto: EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL
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Por Agencia EFE

El canciller alemán, Friedrich Merz, consideró este lunes que Irán está “humillando” a EE.UU. con su actitud en las negociaciones con Teherán para frenar el conflicto en Oriente Medio, lo que atribuyó a que el Gobierno estadounidense entró en el conflicto sin una estrategia clara y sin plan de salida.

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