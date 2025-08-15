El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Foto: Shamil Zhumatov / POOL / AFP)
/ SHAMIL ZHUMATOV
Agencia EFE
Agencia EFE

Canciller ruso Lavrov llega a Alaska con una sudadera con el lema de la Unión Soviética
El canciller ruso, , apareció este viernes en Anchorage, Alaska, vistiendo una sudadera con las siglas en mayúscula CCCP, acrónimo ruso de Unión de (URSS).

Lavrov forma parte de la avanzadilla que precede a su presidente de Rusia, Vladimir Putin, para la , Donald Trump, para tratar principalmente sobre la guerra en Ucrania y otros asuntos bilaterales.

Francisco Sanz

Por qué la compra de Alaska a Rusia por parte de Estados Unidos fue uno de los más grandes negocios de la historia


El canciller ruso, , no hizo declaraciones al llegar, pero la sudadera blanca de estilo ‘vintage’ que asomaba bajo un chaleco azul fue inmediatamente interpretada como un mensaje de nostalgia de la era soviética, en la línea de lo que Putin ha declarado en numerosas ocasiones.

Esa silenciosa reivindicación soviética trae a la memoria un tiempo en que Estados Unidos y Rusia dominaban el mundo casi sin rivales en la Guerra Fría, que duró hasta el desmantelamiento de la Unión Soviética, en los años noventa del pasado siglo y la consiguiente pérdida de influencia de Rusia en la geopolítica mundial.

Precisamente Alaska, donde hoy tiene lugar la cumbre, era parte de la Rusia imperial, pero fue vendida a Estados Unidos en 1867 por una cantidad de 7,2 millones de dólares, y su valor actual reside principalmente en su posición geográfica, que permite a EE.UU. una presencia militar vital en el extremo norte del mundo.

