Carles Puigdemont comparecerá ante juez alemán el lunes

El ex presidente autonómico catalán Carles Puigdemont comparecerá este lunes ante el Tribunal Administrativo del Estado federado de Schleswig-Holstein, el "Land" donde fue detenido el domingo tras entrar en territorio alemán por la frontera con Dinamarca.

"Esta comparecencia tiene por objeto únicamente verificar la identidad de la persona detenida. El tribunal regional de Schleswig-Holstein en Schleswig deberá luego decidir si Puigdemont debe ser detenido en vista de una entrega" a España, indicó la fiscalía en un comunicado, unas horas después de la detención por la policía alemana.



El tribunal alemán "establecerá sobre la base de documentos entregados por el Reino de España (...) si la entrega de Puigdemont a las autoridades españolas se sustenta jurídicamente. Si no hay obstáculos para una entrega, el fiscal general de Schleswig es competente para su implementación", explicó la fiscalía sin dar precisiones sobre los plazos.



La justicia alemana indicó que Puigdemont estaba actualmente detenido, sin otras precisiones.



La justicia española decidió hace dos días imputar por "rebelión" a Carles Puigdemont y otros 12 independentistas catalanes y emitió 6 mandatos de detención europeos.



El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, precisó en Twitter que el líder independentista fue detenido cuando ingresó a Alemania durante un viaje desde Finlandia hacia Bélgica.



Puigdemont había viajado a Finlandia para reunirse con diputados y participar en un seminario de la universidad de Helsinki.



La fiscalía de Schleswig no dio ninguna precisión sobre las condiciones del arresto de Puigdemont por la policía cerca de la autopista 7.



El ex presidente autonómico catalán se plantea pedir asilo en Alemania, según informaciones del rotativo "Kieler Nachrichten", diario de la ciudad de Kiel (norte del país), a cuya Fiscalía corresponde estudiar la euroorden contra el política independentista.

Extradición La detención del ex presidente catalán Carles Puigdemont supone el inicio ahora de un proceso judicial en Alemania que deberá estudiar la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE), la cual contempla un plazo máximo de 60 días, prorrogables a 90 en casos excepcionales, para decidir si lo extradita a España.



Tras su arresto cuando cruzaba la frontera alemana en coche desde Dinamarca rumbo a Bélgica, donde tiene fijada su residencia, en aplicación de la euroorden cursada por España, la Justicia alemana abrirá una investigación para determinar si accede a entregar a Puigdemont.



En caso de que Puigdemont admita la euroorden, la extradición se realizará en un plazo de diez días, pero, si se opone, se abrirá un procedimiento en el que un juez alemán deberá escuchar al ex presidente regional catalán y tomar una decisión en un máximo de sesenta días, prorrogables a noventa.



Los delitos por los que la Justicia española le reclama tienen correspondencia en la legislación alemana, con penas incluso más duras que en España que alcanzan hasta la cadena perpetua, lo que no ocurre en Bélgica.



Puigdemont tiene fijada su residencia en Waterloo (Bélgica), adonde se marchó a finales de octubre pasado para eludir la acción de la Justicia española, tras ser destituido por el Ejecutivo español, al igual que todos sus consejeros, después de que el Parlamento catalán aprobase una declaración a favor de la independencia.

