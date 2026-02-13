Carlos III afirma no aportó dinero para frenar demanda de Giuffre contra expríncipe Andrés por caso Epstein

El rey británico Carlos III no contribuyó al pago millonario para que su hermano Andrés resolviera la demanda interpuesta contra él por Virginia Giuffre, la víctima del pederasta Jeffrey Epstein que acusó al expríncipe de haber tenido relaciones sexuales con ella cuando era menor, según han aclarado “fuentes cercanas” al monarca al diario ‘The Times’.

La fuente reitera que el monarca no aportó 1,5 millones de libras (1,7 millones de euros) del total de 12 millones que al parecer Giuffre recibió en 2022 para retirar la demanda.

El desmentido hace referencia a un artículo previo aparecido en el tabloide británico ‘The Sun’. Según el rotativo, de los 12 millones pagados a Giuffre, siete procedieron de la fallecida reina Isabel II y otros tres millones del patrimonio del padre, el difunto príncipe Felipe, mientras que el rey aportó 1,5 millones.

PUEDES VER: Cómo el FBI concluyó que Jeffrey Epstein no dirigía una red de tráfico sexual para hombres con poder

Andrés, a quien su hermano el rey le ha retirado todos los títulos nobiliarios y lo ha obligado a abandonar la mansión de Royal Lodge, en Windsor, resolvió la demanda civil por abuso sexual presentada por Giuffre en Estados Unidos en febrero de 2022, como parte de un acuerdo extrajudicial entre ambas partes.

Aun a pesar de haber aceptado pagar esa compensación, el exduque de York ha negado en todo momento haber actuado mal y llegó a decir que no recordaba haber conocido a Giuffre.

Giuffre se suicidó en abril del año pasado tras escribir sus memorias ‘Nobody’s Girl’, en las que relató detalladamente los abusos y el tráfico sexual que sufrió a manos de Epstein, la amiga de éste, Ghislaine Maxwell, y su círculo de hombres poderosos, incluido Andrés. Detalla tres encuentros con Andrés en otras tantas propiedades diferentes de Epstein.

El expríncipe continúa en el centro de la polémica en el Reino Unido por sus pasados vínculos con Epstein, tras salir a la luz más revelaciones sobre el alcance de esa relación con el pederasta, que falleció en su celda de EE.UU. en agosto de 2019.

El príncipe Andrés, duque de York; y el depravado sexual, Jeffrey Epstein. (Jordan PETTITT / Departamento del Sheriff del Condado de Palm Beach AFP)

El revuelo en torno a Andrés se ha profundizado después de que unos correos divulgados en EE.UU. revelasen que el expríncipe facilitó a Epstein documentos sensibles del gobierno.

La Policía del Valle del Támesis, fuerza a la que pertenece Windsor -donde vivía hasta la semana pasada Andrés- está evaluando esta información para decidir si procede a una investigación criminal.

En tanto, el rey británico se ha limitado a expresar su solidaridad con las víctimas de Epstein y dijo que apoyará una eventual pesquisa por parte de la policía sobre Andrés, aunque los expertos avisan que el monarca no ha hecho suficiente para resolver este asunto y muchos exigen a Carlos III que solicite a su hermano declarar en EE.UU. sobre su presunta participación en la red de explotación sexual del magnate.