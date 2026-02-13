Carlos III afirma no aportó dinero para frenar demanda de Giuffre contra expríncipe Andrés por caso Epstein

Escuchar
El rey Carlos III de Gran Bretaña observa después del servicio de Pascua en el Castillo de Windsor, en Windsor, al oeste de Londres, Gran Bretaña, el 20 de abril de 2025. (Foto de EFE/EPA/ANDY RAIN)
/ ANDY RAIN
Por Agencia EFE

El rey británico Carlos III no contribuyó al pago millonario para que su hermano Andrés resolviera la demanda interpuesta contra él por Virginia Giuffre, la víctima del pederasta Jeffrey Epstein que acusó al expríncipe de haber tenido relaciones sexuales con ella cuando era menor, según han aclarado “fuentes cercanas” al monarca al diario ‘The Times’.

