Foto de archivo del príncipe Andrés durante la la ceremonia de coronación de Carlos como rey del Reino Unido el 6 de mayo de 2023. (Foto: EFE)
Foto de archivo del príncipe Andrés durante la la ceremonia de coronación de Carlos como rey del Reino Unido el 6 de mayo de 2023. (Foto: EFE)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Carlos III inicia un proceso formal para retirarle a Andrés el título de príncipe
Resumen de la noticia por IA
Carlos III inicia un proceso formal para retirarle a Andrés el título de príncipe

Carlos III inicia un proceso formal para retirarle a Andrés el título de príncipe

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El rey británico, , inició este jueves un proceso formal para retirar el título de príncipe y demás honores y distinciones a su hermano , según indicó el Palacio de Buckingham en un comunicado, a raíz de la controversia por el pasado vínculo con el pederasta estadounidense .

LEE: Qué es el Comando Vermelho, la poderosa banda criminal de Brasil objetivo de la operación que dejó más de 130 muertos

“Su Majestad (el rey Carlos III) ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el título, los honores y las distinciones del príncipe Andrés”, inicia la nota emitida por la casa real británica.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

La distinción oficial del tercer hijo de la pasará a ser, a partir de ahora, “Andrés Mountbatten Windsor”, precisó Buckingham, que por primera vez omitió la nomenclatura de príncipe.

El rey Carlos III en una foto de archico del 10 de marzo de 2025. (Foto: EFE)
El rey Carlos III en una foto de archico del 10 de marzo de 2025. (Foto: EFE)

De acuerdo con la nota, Andrés también deberá abandonar el actual contrato de alquiler en la mansión de Royal Lodge, en las inmediaciones del Castillo de Windsor (al suroeste de Londres), que hasta ahora le ha brindado “protección legal” para continuar residiendo allí.

“Se le ha notificado formalmente que debe renunciar al contrato de alquiler y se trasladará a otro alojamiento privado”, señaló la casa real británica.

Del mismo modo, precisó que estas sanciones se consideran “necesarias a pesar que Andrés sigue negando las acusaciones en su contra” por los escándalos sexuales derivados de su relación con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

El comunicado de Buckingham finaliza indicando que los monarcas del Reino Unido, Carlos III y Camila, buscan así “dejar claro que sus pensamientos y su más sincera solidaridad han estado y seguirán estando con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso”.

El anuncio de este jueves supone el paso definitivo del monarca para desvincular por completo la figura de Andrés de la corona británica, apenas unas semanas más tarde de que éste último publicase un comunicado en el que decidía renunciar voluntariamente al uso de sus títulos y honores reales para que sus acusaciones no fueran una distracción al trabajo de la familia real.

Andrés, que popularmente era conocido bajo el título de duque de York, conservaba el título de ‘príncipe’ puesto que es algo que le venía de nacimiento, al ser el tercer hijo de la fallecida reina Isabel II.

MÁS: El portaaviones más grande del mundo y los bombarderos estratégicos que ponen a Venezuela en tensión máxima

En los últimos días la presión sobre Carlos III había aumentado todavía más después de varios diputados se mostrasen dispuestos a abrir un debate en el Parlamento sobre la conducta del príncipe Andrés y la posibilidad de retirarle sus títulos y de que una de las supuestas víctimas sexuales del hasta ahora príncipe, , lo acusase en sus memorias póstumas.

El Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) informó este miércoles 29 de octubre que el huracán Melissa se degradó a categoría 2 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, aunque advirtió que continuarán las intensas lluvias, fuertes vientos y marejadas asociadas en el este del país. (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC