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Resumen

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El príncipe Harry (centro), duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle. (Foto de RAUL ARBOLEDA / AFP)
El príncipe Harry (centro), duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle. (Foto de RAUL ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

Los reyes británicos Carlos III y Camila recibieron este viernes al príncipe Harry, su esposa, Meghan Markle, y los dos hijos de ambos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, en la residencia real de Highgrove, en el suroeste de Inglaterra, informa la agencia británica PA.

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