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Resumen

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El 22 de septiembre de 2026, se ven ejemplares de "Swan Song: Diana, My Sister", el libro de Charles Spencer sobre su difunta hermana, la princesa Diana, en una librería del centro de Londres. (Foto de Henry Nicholls / AFP).
El 22 de septiembre de 2026, se ven ejemplares de "Swan Song: Diana, My Sister", el libro de Charles Spencer sobre su difunta hermana, la princesa Diana, en una librería del centro de Londres. (Foto de Henry Nicholls / AFP).
/ HENRY NICHOLLS
Por Agencia AFP

En un libro que sale a la venta este martes pero lleva días acaparando los titulares, el hermano de Lady Di, Charles Spencer, ajusta cuentas con la familia real británica, en particular con el rey Carlos III, casi 30 años después de la muerte de la princesa.

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