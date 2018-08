Desde la cárcel donde cumple su condena por secuestro, violación y asesinato, el infame pederasta y asesino belga Marc Dutroux les propuso este miércoles a las familias de sus víctimas algo que no fue muy bien recibido.



En un gesto que algunos interpretan como una cínica movida de Dutroux para buscar su libertad condicional, el criminal envió una carta a través de su abogado en la que se ofrece a responder las posibles dudas que puedan tener los familiares.



La iniciativa causó dolor y furia, en lugar de alivio.



Uno de los padres de las víctimas, Jean-Denis Lejeune, dijo que la carta es una especie de "tortura moral".



Los crímenes de Marc Dutroux conmocionaron a la sociedad belga.

Un asesino experimentado



Marc Dutroux -quien ahora tine 61 años- secuestró a seis chicas entre 1995 y 1996.



De ellas, asesinó a dos adolescentes -An Marchal y Eefje Lambrecks- y dos niñas de ocho años -Julie Lejeune y Melissa Russo- murieron de hambre en la bodega de su casa, donde las mantenía secuestradas en condiciones deplorables.



Otras dos menores, de 12 y 14 años, lograron sobrevivir.



Al presentar pruebas contra él en el tribunal, una de las sobrevivientes, Sabine Dardenne, le preguntó: "¿Por qué no me mataste?"



Dutroux aseguró en ese momento que formaba parte de una red de pedófilos con figuras bien conectadas.



Ya en 1986 este experimentado criminal había sido detenido junto a su esposa, Michelle Martin, bajo cargos de secuestro y violación.



Él fue encarcelado en 1989 y puesto en libertad condicional solo tres años después. Fue entonces cuando cometió sus crímenes más horribles, que conmocionaron a la sociedad belga.



Ella fue liberada en 2012, antes de lo previsto.

¿Qué dice la carta?



Dutroux lleva 22 años en la cárcel por secuestro, violación y asesinato.

Desde la semana pasada se difundieron informaciones que señalaban que Dutroux había enviado una misiva a los familiares de sus víctimas a través de su abogado, Bruno Dayez.



Pero no fue hasta este miércoles que la carta llegó a sus destinatarios.



El documento, escrito por el propio abogado, fue compartido en Facebook por el padre de Julie Lejeune. En él se habla de "justicia restaurativa".

Si bien el propio Dutroux prometió que no buscaría contacto directo con los familiares de sus víctimas, su abogado asegura que ahora está "listo para brindar respuestas si (los familiares) quieren hacer preguntas".



El documento dice que el objetivo no es crear controversia o reabrir las heridas, sino contribuir, incluso "de una manera muy modesta", a sanarlas.

El caso Marc Dutroux también tuvo consecuencias políticas, con la dimisión de dos políticos tras la fuga del criminal.

¿Cómo han respondido los parientes?



Para Jean Lambrecks, padre de Eefje, la carta es "un gran truco publicitario de un abogado con mucho tiempo y pocos clientes".



El hombre dijo que la carta, escrita en francés, no tiene sentido y que ni siquiera ha sido traducida al neerlandés, la principal de las tres lenguas que se hablan en Bélgica.



"Después de 23 años, es hora de que este circo se detenga. No nos vamos a involucrar", comentó Paul Marchal, padre de An, a la televisión belga.



Jean-Denis Lejeune denunció la carta como una especie de "tortura moral", pues se enteró de su existencia el 23 de agosto, el aniversario del funeral de su hija.



Por su parte Gino Russo, padre de Melissa, dijo que cualquier idea de perdonar al asesino de su hija estaba fuera de discusión. "Se lo dejo a Dios", comentó a la televisión francesa. La madre de la niña, Carine Russo, habló de acoso moral.



El abogado que representa a una de las dos niñas que sobrevivió, Georges-Henri Beauthier, condenó el lenguaje "almibarado" de la carta y dijo que preferiría que este tipo de debate se limitara a la sala del tribunal en lugar de ser transmitido en público.

Durante años Dutroux ha buscado su libertad condicional, pero para que eso ocurra, el prisionero tiene que cumplir cinco criterios, y tres de ellos se relacionan directamente con las víctimas.



Dutroux también es conocido por agarrar el arma de un policía y escapar brevemente de un tribunal en 1998, luego de lo cual dos ministros del gobierno belga presentaron su renuncia.