Caso Epstein complica más al primer ministro del Reino Unido: “Hay presiones dentro de su mismo partido para que deje el poder”

Para entender la situación que vive Starmer debemos conocer a una persona clave: Peter Mandelson, político de 72 años que ocupó el cargo de embajador británico en Estados Unidos desde principios del 2025 hasta setiembre del año pasado, pese a sus vínculos con el cuestionado magnate.

El despido de Mandelson, hace cinco meses, llegó tras la difusión de unos correos electrónicos que mostraban que seguía siendo amigo de Epstein, pese a que este ya tenía una condena por abuso sexual contra una menor en el 2008.

El caso se agravó en los últimos días tras la revelación de documentos desclasificados que implican más a Mandelson, que incluso sugieren la transmisión de información oficial sensible al fallecido pederasta cuando Mandelson era secretario de Comercio, y que han motivado la renuncia de Morgan McSweeney, jefe de Gabinete de Starmer.

“Yo aconsejé al primer ministro que efectuara este nombramiento [de Mandelson] y asumo la plena responsabilidad por este consejo”, dijo McSweeney. Pero no parece ser suficiente y la oposición va por más. La jefa del Partido Conservadora, Kemi Badenoch, cree que “Starmer tiene que asumir la responsabilidad de sus terribles decisiones”.

Primer ministro británico Keir Starmer (R) junto al embajador Peter Mandelson, en Estados Unidos. (Foto: AFP)

Para el analista Jorge Chávez Mazuelos, la situación es más complicada debido a que “las presiones no solamente vienen de los reformistas británicos o de los conservadores, sino que hay presiones dentro del mismo partido laborista para que Starmer deje de ser su líder" .

En conversación con El Comercio, el docente de la Academia Diplomática del Perú explica que la salida de Starmer no implica que el Partido Laborista deje de ser gobierno. Incluso hay algunos nombres voceados como David Lammy, viceprimer ministro británico, y Anas Sarwar, líder del Partido Laborista escocés, siendo este último quien ha pedido públicamente la renuncia de Starmer.

En ese contexto, la analista Mayte Dongo Sueiro considera difícil que Starmer vaya a renunciar y, por el contrario, podría formar parte de una estrategia debido a que hoy atraviesa uno de sus momentos de mayor impopularidad.

“Hay una preocupación por la falta de legitimidad que está en juego. Entonces, al sacar [a implicados] y al intentar que haya consecuencias políticas, me parece a mí que es parte de la estrategia de recuperar la legitimidad frente a la opinión pública”, analiza la docente de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

¿Y por qué es tan grave el caso Epstein para Starmer?

Ambos analistas coinciden en que hay un trasfondo que incluso podría comprometer a la seguridad del Estado.

“Una persona [Peter Mandelson] con ese nivel de acceso puede tener información confidencial de inteligencia. Si esta persona tiene vinculaciones con alguien involucrado en actividades ilegales, además tan sórdidas como las de Epstein, puede comprometer la seguridad nacional ya que esta persona pudo haber sido víctima de chantaje”, puntualiza Chávez Mazuelos.

Del mismo modo, la docente de la PUCP remarcó que el escándalo no solo pasa por la implicación en delitos de abuso sexual, sino que Mandelson “es investigado porque podría haber dado información sensible de intereses británicos a Epstein”.

El ex príncipe Andrés Mountbatten-Windsor. (Foto: AFP)

Tras una serie de reuniones con parlamentarios laboristas este lunes 9, Starmer dijo que no está “dispuesto” a dejar el cargo. “Después de haber luchado tanto por la oportunidad de cambiar nuestra nación, no estoy dispuesto a abandonar mi mandato y mi responsabilidad con mi país, ni a sumirnos en el caos como otros hubieran hecho”, afirmó. El jefe del Ejecutivo británico recordó sus victorias electorales y pidió a los correligionarios laboristas trabajar unidos.

Reino Unido, el más golpeado

Las complicaciones no se detienen en Reino Unido y hasta la familia real se ha visto envuelta en el caso Epstein.

En ese sentido, los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina, se han mostrado “profundamente preocupados” luego de que el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor fuera incluido en nuevas acusaciones, tras la difusión de tres millones de archivos sobre el caso Epstein. La situación del hijo de Isabel II no es nueva, pero ahora se han conocido fotografías en las que el expríncipe aparece de rodillas junto a una mujer no identificada.

Aunque la familia real no gobierna y es más un “factor histórico de cohesión social”, como indica Chávez Mazuelos, el caso de Andrés Mountbatten-Windsor resulta preocupante debido a que “una persona con ese nivel de poder e influencia puede acceder a mucha información confidencial” .

Además… Cómplice pide indulto de Trump Jeffrey Epstein no actuó solo. Fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000 y una de sus cómplices fue Ghislaine Maxwell, su ex pareja. Este lunes 9 ella se negó a responder preguntas de un comité del Congreso de Estados Unidos, pero dijo que estaba dispuesta a hablar si el presidente Donald Trump le concedía un indulto. Ella tiene una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual y, conforme a un comunicado, "está dispuesta a hablar plena y honestamente si el presidente Trump le concede el indulto".

Parece ser que Reino Unido sufre más las consecuencias del Caso Epstein en los altos niveles de su estructura de poder. Sin embargo, se trata de un caso iniciado en Estados Unidos, donde hay un gran cantidad de políticos, empresarios, artistas y multimillonarios implicados en los archivos del escándalo.

“Lo que me parece anómalo es que en Estados Unidos no haya esa crisis. Eso es lo extraño, c omo si fuera normal”, advierte Mayte Dongo.

Un factor que marca esta diferencia sería el gobierno de Donald Trump, añadió la especialista, y es que el mismo presidente estadounidense ha sido implicado en los archivos Epstein. “La diferencia es el tipo de régimen que se tiene. Mientras que todavía en Reino Unido se puede hablar de una democracia, lo que vemos en Estados Unidos es la deriva de una democracia hacia un gobierno más autoritario. Cuando se tiene balance de poder, el Poder Judicial puede abrir investigaciones contra políticos. Es lo que está sucediendo en el Reino Unido”, remarca la profesora de la PUCP.

Una detonación mundial

El caso Epstein, qué duda cabe, es un escándalo mundial y cada vez aparecen más figuras de diferentes países.

En Noruega, la embajadora Mona Juul, destacada en Jordania e Irak, dejará su cargo debido a que sus relaciones con el fallecido empresario y delincuente sexual han probado una “grave falta de juicio”. “Es evidente que todo este asunto supone un grave problema de reputación para Noruega, no solo para la diplomacia”, indicó el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide.

Del mismo modo, en los últimos documentos filtrados del caso Epstein aparecen personalidades de Francia, Bélgica, Alemania e incluso de Latinoamérica.

¿Hasta donde puede alcanzar este caso?

Para la analista de la PUCP, “lo importante sería ahora que se abran realmente casos de investigación en los respectivos poderes judiciales de los países implicados”. Es decir, que se concreten los casos para ser investigados, pues muchas denuncias están planteadas desde inicios de este siglo.

En esa línea de investigación, el docente Chávez Mazuelos apunta que “no en todos los casos se va a poder probar conductas delictivas por temas de probanza, pero políticamente sí que es algo muy serio”, y comparó el caso Epstein con “un terremoto”.

“En la medida en que se vaya conociendo más información, yo creo que va a seguir habiendo turbulencias y cambios. O sea, esto es un terremoto de proporciones grandes”, finaliza.