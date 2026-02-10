Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido. (Photo by Ben STANSALL / AFP)
Keir Starmer, primer ministro de Reino Unido. (Photo by Ben STANSALL / AFP)
Por Daniel Bedoya Ramos

El caso Epstein y la cuestionada red de trata de personas y abuso sexual de menores cruzó el Atlántico con mucha fuerza, dejando a su paso los primeros efectos políticos en Reino Unido, como si se tratara de un huracán, comprometiendo incluso la permanencia del primer ministro Keir Starmer en el cargo. Desde el mismo Partido Laborista, del cual es líder, ya hay voces que exigen que asuma la responsabilidad y presente su dimisión.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Caso Epstein complica más al primer ministro del Reino Unido: “Hay presiones dentro de su mismo partido para que deje el poder”
Europa

Caso Epstein complica más al primer ministro del Reino Unido: “Hay presiones dentro de su mismo partido para que deje el poder”

Espectacular asalto en Italia: delincuentes se hacen pasar por policías y provocan explosión para robar furgones blindados | VIDEO
Europa

Espectacular asalto en Italia: delincuentes se hacen pasar por policías y provocan explosión para robar furgones blindados | VIDEO

Marco Rubio viajará a Alemania, Eslovaquia y Hungría para abordar seguridad y energía
EEUU

Marco Rubio viajará a Alemania, Eslovaquia y Hungría para abordar seguridad y energía

Zelensky justificó uso de un casco con fotos de atletas de Ucrania muertos por Rusia
Europa

Zelensky justificó uso de un casco con fotos de atletas de Ucrania muertos por Rusia