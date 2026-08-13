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Resumen

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La exmodelo sueca Ebba Karlsson posa durante una sesión fotográfica en París el 18 de marzo de 2026. (Foto: Joel Saget/ AFP)
La exmodelo sueca Ebba Karlsson posa durante una sesión fotográfica en París el 18 de marzo de 2026. (Foto: Joel Saget/ AFP)
Por Agencia EFE

La exmodelo sueca Ebba Karlsson ha decidido demandar al Estado francés por “denegación de justicia” tras la muerte de Daniel Siad, al que acusaba de violación y que estaba siendo investigado por su presunto papel como captador de víctimas sexuales del pederasta Jeffrey Epstein, informaron este jueves los medios franceses.

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