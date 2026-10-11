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Resumen

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Miembros de la comunidad peruana portan una imagen del Señor de los Milagros antes del rezo del Ángelus del Papa León XIV en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 11 de octubre de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).
Miembros de la comunidad peruana portan una imagen del Señor de los Milagros antes del rezo del Ángelus del Papa León XIV en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 11 de octubre de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).
/ FILIPPO MONTEFORTE
Por Agencia EFE

El anuncio del papa León XIV de su próxima operación por un nódulo detectado en el pulmón tomó este domingo por sorpresa a católicos peruanos en la Plaza de San Pedro y que confían en su pronta recuperación para que pueda cumplir con la visita prevista a su país el próximo mes de noviembre.

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