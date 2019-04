Quién es el bisnieto de Mussolini que busca resurgir el fascismo en Italia

Lleva los nombres del más importante general romano y el apellido del dictador que fundó el fascismo. Cayo Julio César Mussolini, bisnieto de Benito Mussolini, ha decidido participar en política para seguir manteniendo viva una de las ideologías más peligrosas, pero que se ha empoderado con el auge de la extrema derecha en Italia, Europa y el mundo.

Julio César, como prefiere que lo llamen, está postulando a las próximas elecciones legislativas europeas del 23 de mayo por el partido de extrema derecha Hermanos de Italia.

Nacido en Argentina hace 50 años, vivió su infancia entre Italia y Venezuela. Luego se enroló en las Fuerzas Armadas Italianas y fue oficial submarinista. Fundó una empresa de implementos de defensa en Emiratos Árabes Unidos y fue alto funcionario de Finmeccanica, el coloso industrial estatal italiano. Ahora, con el peso de su apellido quiere entrar en el Parlamento Europeo para luchar “por los intereses nacionales”, según dijo en una entrevista al diario “Il Messaggero”.

La controversia de ser un descendiente del dictador fascista lo está convirtiendo en un activo. “Muchos quieren escribir el apellido Mussolini en el voto. Entonces decidí que el lema de mi campaña sea ‘Escribe Mussolini’, y debo decir que realmente me gusta”.

Benito Mussolini y Adolf Hilter en 1938, antes que estallara la Segunda Guerra Mundial (Foto: AP) AP

“Siempre llevaré el apellido con orgullo, pero siempre he tratado de hacer mi mejor trabajo como oficial de la Marina, gerente de grandes empresas, con dos grados universitarios y muchas experiencias internacionales”, señaló. El bisnieto de ‘Il Duce’ se considera un ‘post-fascista’ que defiende los valores del fascismo “pero no en un modo ideológico”.

Para reforzar más la idea de su herencia, Julio César fue presentado como candidato por Giorgia Meloni, la lideresa de Hermanos de Italia, en un video grabado frente al Palacio de la Civilización Romana, ejemplo de arquitectura fascista y uno de los edificios que Mussolini mandó a construir para la Exposición Universal de Roma de 1942.

¿Pero qué piensa Julio César del legado de su bisabuelo? Esto le dijo al diario británico “The Times”: “Hubo muchas cosas buenas y algunos errores. Comparto sus ideas sobre retomar la soberanía, proteger a nuestra familia y a nuestro país. ¿Por qué gastamos 100 euros en un migrante y no le damos casi nada a nuestros jubilados?

En las pasadas elecciones europeas, Hermanos de Italia apenas consiguió el 3,6% de los votos, por lo que no pudo colocar ningún parlamentario al no llegar al 4% requerido. Sin embargo, el apellido Mussolini podría darle el empujón necesario. “No me nominaron por el apellido, pero la ‘marca Il Duce’ todavía gusta mucho”, ha señalado.

Facebook lo castiga

El apellido Mussolini, no obstante, también lo ha discriminado. Facebook cerró hace unos días su perfil poco después de que anunciara su candidatura. "Facebook cierra mi perfil solo porque mi apellido es Mussolini. He sido bloqueado hasta el 11 de abril, a pesar de no haber escrito nada. El único discriminado soy yo. Es inaceptable", señaló en Twitter.

Sin embargo, la presión de las redes también hizo que Facebook le reactivara la cuenta ayer. “Gracias a todos ustedes que se han levantado contra esta dictadura del pensamiento único”, dijo al retomar su cuenta.

Otros Mussolini

Aunque su candidatura está dando que hablar, Julio Cesar no es el primer Mussolini en entrar en política. Alessandra Mussolini, nieta del dictador, es miembro del Parlamento Europeo desde el 2014 y ha sido senadora y diputada nacional por Forza Italia, el partido de derecha de Silvio Berlusconi.

Alessandra Mussolini es nieta de 'Il Duce'. (Foto: AP) AP

Rachele Mussolini, media hermana de Alessandra, es consejera municipal de la ciudad de Roma.