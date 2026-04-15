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Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea Rumana en una imagen de archivo. Foto: EFE/Sebastien Nogier
Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea Rumana en una imagen de archivo. Foto: EFE/Sebastien Nogier
Por Agencia EFE

Cazas rumanos de la misión de la OTAN en el Báltico interceptaron este miércoles un avión espía ruso que se acercó al espacio aéreo de Lituania, un país miembro de la Alianza y de la Unión Europea (UE), y lo escoltaron hasta el espacio aéreo internacional.

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