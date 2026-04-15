Cazas rumanos de la misión de la OTAN en el Báltico interceptaron este miércoles un avión espía ruso que se acercó al espacio aéreo de Lituania, un país miembro de la Alianza y de la Unión Europea (UE), y lo escoltaron hasta el espacio aéreo internacional.

Los aviones F-16 de la Fuerza Aérea rumana “identificaron y escoltaron la aeronave hasta que abandonó la zona de operaciones” de la OTAN, informó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El avión ruso volaba en el espacio aéreo internacional y no respondió a los mensajes de radio.

El pasado día 9 dos cazas polacos interceptaron a un avión de reconocimiento ruso que volaba el espacio aéreo internacional sobre el Báltico sin haber presentado un plan de vuelo y con el traspondedor desactivado.

Un caza a reacción belga F-16 participa en el ejercicio nuclear aéreo de la OTAN "Steadfast Noon" (su ejercicio habitual de disuasión nuclear) en la base aérea de Kleine-Brogel en Bélgica el 18 de octubre de 2022. (Foto de Kenzo TRIBOUILLARD / AFP). / KENZO TRIBOUILLARD

Rumanía tiene desplegados cien militares y seis cazas F-16 Fighting Falcon en Lituania, donde prestarán servicios de vigilancia aérea hasta julio de 2026, según el Ministerio de Defensa.

Ese contingente forma parte de la misión de policía aérea de la OTAN para proteger la integridad del espacio aéreo de los Estados Bálticos.

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