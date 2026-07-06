La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, se mostró este lunes “escandalizada” ante las palabras “abyectas” y “racistas” pronunciadas por una senadora paraguaya contra Kylian Mbappé después de la derrota (1-0) da Paraguay en los octavos del Mundial 2026.

“Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó fueron chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill (arquero de Paraguay). Yo lo hago en el Senado y no pasa nada”, escribió la senadora Celeste Amarilla en X.

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“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped...”, continuó en otra publicación en X.

“Estoy absolutamente escandalizada por las palabras de la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Francia condena con la mayor firmeza los ataques racistas de los que fue objeto Kylian Mbappé”, reaccionó Marina Ferrari en una declaración transmitida a la prensa.

Kylian Mbappe de Francia celebra este martes, al finalizar un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Francia y Suecia en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). Foto: EFE/ Ángel Colmenares

“Estas declaraciones son abyectas, indignas y tanto más inaceptables cuanto que proceden de una responsable política. Frente al racismo, no permaneceremos en silencio. Al atacar a Kylian Mbappé, la senadora ataca todo lo que encarna nuestro capitán y todo lo que defiende nuestro país: la libertad, la igualdad y la fraternidad”, consideró la ministra de Deportes francesa.

El sábado pasado, Francia eliminó en los octavos del Mundial a Paraguay con un gol de penal de Mbappé.