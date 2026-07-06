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Resumen

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Kylian Mbappé celebra un gol este sábado, en un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia en el estadio de Filadelfia (Estados Unidos). Foto: EFE/ Angel Colmenares
Kylian Mbappé celebra un gol este sábado, en un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia en el estadio de Filadelfia (Estados Unidos). Foto: EFE/ Angel Colmenares
Por Agencia AFP

La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, se mostró este lunes “escandalizada” ante las palabras “abyectas” y “racistas” pronunciadas por una senadora paraguaya contra Kylian Mbappé después de la derrota (1-0) da Paraguay en los octavos del Mundial 2026.

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