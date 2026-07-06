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El delantero francés Kylian Mbappé, y el delantero Desire Doué, se dan la mano durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia en el Estadio de Filadelfia, el 4 de julio de 2026. (MAURO PIMENTEL / AFP)
El delantero francés Kylian Mbappé, y el delantero Desire Doué, se dan la mano durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia en el Estadio de Filadelfia, el 4 de julio de 2026. (MAURO PIMENTEL / AFP)
/ MAURO PIMENTEL
Por Agencia EFE

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) comunicó este lunes que “presentará” una denuncia ante la fiscalía por las declaraciones “racistas” de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, dirigidas hacia el futbolista francés Kylian Mbappé, según informaron en un comunicado.

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