La justicia de Francia abrió una investigación sobre las declaraciones racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla respecto al futbolista estrella de la selección francesa Kylian Mbappé, anunció este martes la fiscalía de París.

Tras una denuncia de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), recibida el martes, la fiscalía de París “abrió inmediatamente una investigación” por “injuria pública agravada” en razón del “origen, etnia, nación, raza o religión, real o supuesta, de la víctima”, precisó el ministerio público a la AFP, confirmando una información de los medios RMC y RTL.

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, había anunciado que señalaría a la fiscalía las declaraciones de Amarilla, después de que Francia derrotara a Paraguay en octavos de final del Mundial-2026.

Kylian Mbappé reacciona durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia, el 4 de julio de 2026. (ABDULHAMID HOSBAS / Anadolu vía AFP). / ABDULHAMID HOSBAS

Al término del encuentro, el jugador, muy molesto por lo que interpretaba excesiva dureza de los guaraníes, no dio la mano al portero paraguayo Orlando Gill.

“Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés”, escribió la senadora en un mensaje en la red social X.

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, nuevo rico, prepotente y feo (...) Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido”, arremetió en otro mensaje.

El capitán de los Bleus respondió el lunes calificando de “despreciable” e “indigna de su cargo” a la senadora, cuyas declaraciones fueron condenadas por los gobiernos de Francia y de Paraguay, por la FIFA e incluso la ONU.

“Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, agregó el delantero madridista.

En una carta abierta publicada en X tras la polémica, Amarilla, que dice amar visitar Francia y hablar francés, le exigió disculpas al futbolista por su reacción.

La fiscalía investiga las declaraciones de la senadora con el agravante de que las pronunció en razón del “origen, etnia, nación, raza o religión, real o supuesta, de la víctima”, precisó el ministerio público.

Estos delitos conllevan una pena de un año de prisión y una multa de 45.000 euros (51.300 dólares), agregó la misma fuente.