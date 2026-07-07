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Resumen

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La senadora paraguaya Celeste Amarilla habla durante una sesión el 17 de marzo de 2021. (Foto de DANIEL DUARTE / AFP).
La senadora paraguaya Celeste Amarilla habla durante una sesión el 17 de marzo de 2021. (Foto de DANIEL DUARTE / AFP).
/ DANIEL DUARTE
Por Agencia AFP

La justicia de Francia abrió una investigación sobre las declaraciones racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla respecto al futbolista estrella de la selección francesa Kylian Mbappé, anunció este martes la fiscalía de París.

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