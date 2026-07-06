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El delantero francés Kylian Mbappé, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Paraguay y Francia en el Philadelphia Stadium de Filadelfia, el 4 de julio de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
El delantero francés Kylian Mbappé, celebra el primer gol de su equipo durante el partido de octavos de final del Mundial de 2026 entre Paraguay y Francia en el Philadelphia Stadium de Filadelfia, el 4 de julio de 2026. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
/ CHARLY TRIBALLEAU
Por Agencia AFP

Kylian Mbappé calificó el lunes de “despreciable” e “indigna de su cargo” a la senadora paraguaya que hizo comentarios racistas sobre el futbolista tras la derrota (1-0) de Paraguay frente a Francia el pasado sábado en los octavos de final del Mundial 2026.

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