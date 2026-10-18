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Resumen

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Christina Block, de 53 años, niega tener conocimiento del plan de secuestro de sus hijos. (POOL/AFP via Getty Images).
Christina Block, de 53 años, niega tener conocimiento del plan de secuestro de sus hijos. (POOL/AFP via Getty Images).
Por BBC News Mundo

Se trata de un juicio que ha mantenido en vilo a Alemania, con una rica heredera en el banquillo de los acusados durante meses y un caso que desencadenó el mayor escándalo de espionaje de la historia reciente del país.

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