Se trata de un juicio que ha mantenido en vilo a Alemania, con una rica heredera en el banquillo de los acusados durante meses y un caso que desencadenó el mayor escándalo de espionaje de la historia reciente del país.

Christina Block, heredera de una popular cadena de restaurantes de carnes, está acusada de ordenar a una empresa de seguridad israelí que llevara a cabo el violento secuestro de sus hijos en Dinamarca, tras una amarga batalla por la custodia con su exmarido.

Supuestamente existen vínculos con al menos dos exagentes secretos, uno de Alemania y otro de Israel.

En el último giro de los acontecimientos, los investigadores del caso dieron con pruebas que han llevado a la detención este mes del exjefe de inteligencia alemán, August Hanning, por traición y espionaje.

La detención de Hanning conmocionó a la comunidad de inteligencia. Si bien su caso no guarda relación con el juicio de Hamburgo, él ha negado las acusaciones de participación en un intento anterior de secuestro de los niños.

En Alemania, el juicio de Christina Block y otras seis personas en una sala de alta seguridad de Hamburgo en julio del año pasado despertó un enorme interés mediático.

Los restaurantes Block House, especializados en filetes de carne y papas asadas, son un elemento característico de muchas ciudades alemanas. Su éxito durante el último medio siglo ha contribuido a que Eugen Block, el padre de Christina Block, se convirtiese en multimillonario.

La fiscalía alega que ella y un abogado de familia, Andreas Costard, organizaron el secuestro de dos de sus hijos, que se encontraban con su exmarido, Stephan Hensel, en su casa de Dinamarca.

Según afirman, la operación fue llevada a cabo por un ciudadano israelí de 36 años, identificado únicamente como Jonathan G., y otras cinco personas.

Según la acusación, el secuestro ocurrió durante las celebraciones de Año Nuevo de 2023-24, mientras los dos niños y su padre observaban un espectáculo de fuegos artificiales.

Según la fiscalía, varios hombres emboscaron y golpearon a Stephan Hensel, y arrastraron al niño y a la niña, que entonces tenían 10 y 13 años, hasta meterlos en un coche.

Al acercarse a la frontera con Alemania, supuestamente cambiaron de vehículo, les taparon la boca a los niños con cinta adhesiva y le ataron las manos a la niña.

Posteriormente, el grupo habría viajado a Baden-Württemberg en una autocaravana.

Según la fiscalía, los niños permanecieron retenidos allí contra su voluntad hasta que su madre llegó el 2 de enero de 2024 para recogerlos y llevarlos a su casa en Hamburgo.

Tras la separación de Stephan Hensel y Christina Block, los niños vivieron con su madre. (POOL/AFP via Getty Images).

Christina Block, Andreas Costard y Jonathan G están acusados de secuestro de menores, lesiones corporales graves y detención ilegal.

La pareja de Block, un ex presentador deportivo de televisión llamado Gerhard Delling, y otras tres personas están acusadas de complicidad.

Todos niegan haber cometido delito alguno, excepto Jonathan G., quien admitió su participación. Sin embargo, declaró ante el tribunal que creía estar tomando parte en una operación de rescate.

El juicio se produce tras años de batallas legales entre Christina Block y su exmarido, Stephan Hensel, sobre quién tenía derecho a cuidar de los niños.

Inmediatamente después de su separación, los cuatro hijos vivieron con su madre en Hamburgo. Hensel, que volvió a casarse, se mudó más tarde a Dinamarca, donde lo visitaban con regularidad.

En 2021, los dos hijos menores fueron a visitar a su padre a Dinamarca, pero luego no fueron traídos de vuelta a Hamburgo como se había acordado.

Un tribunal de Hamburgo dictaminó que Christina tenía la custodia y que los niños debían ser devueltos. Sin embargo, en febrero de 2023, un tribunal danés dictaminó que, si bien el niño y la niña habían sido traídos a Dinamarca de forma ilegal, no podían ser devueltos.

En mayo de 2023, Hensel fue acusado del secuestro de menores, en un caso que sigue pendiente.

Él la ha acusado de maltratar a los niños, cargos que ella niega; declaró ante el tribunal que Hensel quería vengarse de ella.

También negó tener conocimiento alguno sobre los planes para el secuestro de los niños en Dinamarca. Su defensa argumenta que el equipo de seguridad israelí actuó por iniciativa propia.

Declaró ante el tribunal que era “una catástrofe” y que nunca había deseado algo así.

El jefe del equipo de seguridad israelí, David Barkay, que no está siendo juzgado pero se enfrenta a futuros procesos judiciales, declaró ante el tribunal que Christina Block y Costard estaban al tanto de la operación de repatriación prevista.

El exjefe de inteligencia exterior, August Hanning, fue arrestado después de que la policía que investiga el caso de Christina Block registrara su domicilio. (Getty Images).

Barkay, a quien otro testigo describió como un exagente del Mossad, el servicio secreto israelí, dijo que no había compartido todos los detalles porque “no confiaba en ellos”.

La supuesta conexión con el exjefe de los servicios de inteligencia alemanes, August Hanning, está relacionada con las acusaciones de un intento anterior de secuestrar a los niños y traerlos de vuelta desde Dinamarca en 2022.

La fiscalía afirma que Hanning fue el responsable de organizar el envío de personal de seguridad a Dinamarca con Christina Block. Su abogado niega las acusaciones. Hanning no ha sido acusado en relación con el actual caso judicial de Block.

Sin embargo, mientras los investigadores registraban su casa, encontraron pruebas que sugerían que Hanning estaba involucrado en la compra de unos 2.000 documentos a su antiguo jefe de gabinete y que posteriormente transmitió secretos de Estado a potencias extranjeras.

No se especifica qué potencia extranjera ni a quién se le habría entregado los secretos, pero esto ha dado lugar a numerosas especulaciones.

Hanning, que ahora tiene 80 años, se encuentra bajo custodia acusado de espionaje y traición. Su abogado afirma que está siendo “perseguido injustamente” y que los cargos son “infundados”.

Mientras tanto, el juicio contra Christina Block se encuentra actualmente suspendido durante dos semanas, uno de los numerosos retrasos y prórrogas que se han producido en los últimos 15 meses.

La última demora se debe a que una testigo, la nueva esposa de Stephan Hensel, no compareció ante el tribunal.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.