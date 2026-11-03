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Resumen

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Supermercados fueron atacados vulnerando congeladoras y dañando alimentos. (Foto: AFP)
Supermercados fueron atacados vulnerando congeladoras y dañando alimentos. (Foto: AFP)
Por Daniel Bedoya Ramos

Suecia, Bélgica, Estonia, Finlandia, Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo fueron víctimas en un mismo día de ciberataques que golpearon a cámaras frigoríficas de sus supermercados, generando una gran pérdida de alimentos perecibles, el retiro de productos y un costo económico que aún se está procesando. Todo esto debido a que los refrigeradores sufrieron una alteración en sus temperaturas, llegando incluso hasta los 50 grados.

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