Suecia, Bélgica, Estonia, Finlandia, Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo fueron víctimas en un mismo día de ciberataques que golpearon a cámaras frigoríficas de sus supermercados, generando una gran pérdida de alimentos perecibles, el retiro de productos y un costo económico que aún se está procesando. Todo esto debido a que los refrigeradores sufrieron una alteración en sus temperaturas, llegando incluso hasta los 50 grados.

Se calcula que son más de 80 supermercados afectados, de las empresas Delhaize, Carrefour, SuperValu, así como establecimientos comerciales más pequeños.

Esta situación ha encendido las alarmas. Y es que un ataque similar ocurrió en Francia, el 11 de octubre, cuando hackers vulneraron los sistemas de refrigeración en cientos de supermercados de las cadenas Intermarché/Netto, Coopérative U, E.Leclerc, entre otras.

En aquella oportunidad, las empresas se vieron obligadas a desechar los alimentos dañados, generando una cuantiosa pérdida económica, tal como ocurre ahora en este nuevo ataque.

Ningún grupo criminal ha reivindicado el ciberataque, lo que despierta más sospechas de las autoridades.

Un empleado limpia congeladores que han quedado sin suministro eléctrico en un supermercado ICA, tras problemas en sistema de refriegración. (Foto: AFP)

Empleados desechan bolsas con alimentos refrigerados en mal estado fuera de un supermercado ICA, en Estocolmo. (Foto: AFP)

Según la agencia de noticias europapress, el denominador común en la ofensiva se centra en los congeladores, que experimentaron un aumento repentino de temperatura.

La experiencia no ha sido la misma en todos los supermercados.

Un portavoz del grupo Carrefour señaló que el impacto del incidente “es muy limitado”. En el caso de Ikea se afectó solo un establecimiento “porque usa un proveedor distinto a las otras”. Intermarché señaló que en algunos establecimientos solo se afectó un refrigerador.

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El proveedor de equipos de refrigeración Danfoss, en Países Bajos, informó que los niveles de temperatura fueron modificados de forma remota.

Según la agencia EFE, la firma Danfoss aseguró que los equipos afectados estaban conectados a redes no protegidas y utilizaban contraseñas predeterminadas. En octubre hizo la advertencia, pero algunas empresas no habrían tomado las medidas necesarias. “Un pequeño número no lo hizo, y ahora están sufriendo las consecuencias”, indicó.

Pero el caso puede ir más allá de un ciberataque común.

“Claramente estamos hablando de dinámicas que son bastante preocupantes, vemos una serie de hechos que parecen estar dentro del marco de lo que se conoce como guerra híbrida” , advierte el analista internacional Jorge Chávez Mazuelos a El Comercio.

Ciberataques y guerra híbrida

Chávez Mazuelos explica que la guerra híbrida implica “actos de sabotaje como estos”.

Aunque se trata de hechos que continúan en investigación, ya se han visto en Europa casos de quema de almacenes, operaciones con drones en aeropuertos y campañas de desinformación. El problema es que, advierte el docente de la Academia Diplomática del Perú, no es fácil de determinar responsabilidades.

“La guerra híbrida implica utilizar medios mucho menos costosos y la atribución es mucho más difícil de determinar” , indica, incluso si se tratara de un Estado enemigo. En ese caso, para evitar la atribución, “contratan actores privados y organizaciones criminales con el objetivo de realizar actos de sabotaje”.

Puede formarse así toda una cadena económica en torno a estos ciberataques.

Ciberataques ahora apuntan a las cadenas de alimentos de países. (Foto: magnific.com)

¿Cómo funcionaban los sistemas de refrigeración? Según detalla la firma Danfoss, los equipos atacados permiten controlar a través de Internet la temperatura de cámaras frigoríficas y congeladores comerciales. Esto permite que los técnicos puedan detectar problemas y dar soluciones a distancia. Pero también puede ser una puerta para los hackers.

Desde el punto de vista técnico, Josep Albors, responsable de Investigación y Concienciación de ESET España, advierte que el caso tiene mucha similitud con el ocurrido en Francia hace menos de un mes.

“Parece una repetición de lo que vivimos ese día de octubre. Es decir, sistemas expuestos que se pueden buscar desde el exterior y que presentan vulnerabilidades, las cuales pueden ser perfectamente explotadas si no están debidamente parcheados y que los atacantes están haciendo esto, pues, con una finalidad destructiva”, indica en comunicación con este Diario.

Sobre la posibilidad de que se trate de una guerra híbrida, no lo descarta, pues ya se ha visto que el uso de vulnerabilidades no es algo nuevo pero sí hay novedad en atacar a la cadena de suministro.

“Hay gente que opina que podría ser algún tipo de guerra híbrida. No tenemos todavía información que apoye esta teoría, tampoco la podemos descartar” , remarca Albors.

Por su parte, Rodrigo Álvarez, especialista en seguridad de ESET Latam, afirma que “este tipo de situaciones se dan por falta de medidas de ciberseguridad en entornos IoT, o Internet de las cosas”. Es decir, aquellos dispositivos que intercambian datos por medio de Internet, como sistemas de refrigeración de empresas.

“Al no proteger este tipo de productos que se conectan a Internet, cualquier entorno que tenga una interfaz conectada a internet tiene un riesgo. O sea, no hay ningún sistema seguro si el propio humano no asegura el entorno donde se va a conectar”, precisa.

Más vulnerables

Lo cierto es que hoy Europa tiene un serio problema de seguridad.

Chávez Mazuelos señala que hay una serie de desafíos no convencionales en materia de seguridad, y que se complica más con la reducción del compromiso de Estados Unidos.

“¿Cómo cuidar fronteras? ¿Cómo protegerse en contra de campañas de desinformación? ¿Cómo ir en contra de acciones de sabotaje como esta que imponen costos sobre actores privados, pero que pueden generar muchos problemas para la población?“, cuestiona el analista internacional.

En esa línea, no descarta “que se puedan dar hechos análogos y en otros campos” , que afecten infraestructura crítica.

Luz Adanaqué, docente del Departamento de Ciencia de Computación y de Datos de la UTEC, trae el caso al contexto peruano. Y es que, si la normativa en Europa es clara respecto a la seguridad, difícil imaginar qué podría pasar en el Perú.

Adanaqué apuesta por la seguridad como una cultura preventiva, que en nuestro país es muy escasa. “Es difícil encontrar organizaciones que la adopten, sobre todo del gobierno porque no hay una cultura de diseñar arquitecturas seguras preventivas”, explica.