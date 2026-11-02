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Resumen

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En todos ellos, los atacantes accedieron a distancia a equipos conectados a internet y manipularon su funcionamiento para elevar las temperaturas o activar el modo de descongelación. Foto: archivo EC
En todos ellos, los atacantes accedieron a distancia a equipos conectados a internet y manipularon su funcionamiento para elevar las temperaturas o activar el modo de descongelación. Foto: archivo EC
Por Agencia EFE

Una oleada de ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados y otros comercios ha afectado a establecimientos de al menos cinco países europeos, con pérdidas de alimentos, retiradas preventivas de productos y temperaturas de hasta 50 grados en equipos de tiendas suecas, tres semanas después de un episodio similar en Francia.

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