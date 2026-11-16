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Resumen

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La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen (C), habla junto al canciller austriaco Christian Stocker (D) y el ministro del Interior Gerhard Karner durante una rueda de prensa conjunta el 16 de noviembre de 2026. (HELMUT FOHRINGER / APA / AFP).
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen (C), habla junto al canciller austriaco Christian Stocker (D) y el ministro del Interior Gerhard Karner durante una rueda de prensa conjunta el 16 de noviembre de 2026. (HELMUT FOHRINGER / APA / AFP).
/ HELMUT FOHRINGER
Por Agencia EFE

Cinco países de la Unión Europea, entre ellos Alemania y Dinamarca, anunciaron este lunes un proyecto para abrir en Ruanda el primer centro para migrantes expulsados de Europa.

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