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Bomberos y policías trasladan a una persona de entre los restos de un tren TGV tras su colisión con un camión en un paso a nivel entre Béthune y Lens, en Bully-les-Mines, en la región de Pas-de-Calais, al norte de Francia, el 7 de abril de 2026. Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP
Bomberos y policías trasladan a una persona de entre los restos de un tren TGV tras su colisión con un camión en un paso a nivel entre Béthune y Lens, en Bully-les-Mines, en la región de Pas-de-Calais, al norte de Francia, el 7 de abril de 2026. Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP
Por Agencia AFP

El conductor de un tren de alta velocidad perdió la vida este martes al colisionar con un camión que transportaba material militar en un paso a nivel en el norte de Francia, indicaron a AFP las autoridades francesas.

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