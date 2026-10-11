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Resumen

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Manifestantes se reúnen tras conocer la noticia de que Maricarmen Abascal había fallecido en un hospital de Madrid, el 7 de octubre de 2026. (Thomas COEX / AFP)
Manifestantes se reúnen tras conocer la noticia de que Maricarmen Abascal había fallecido en un hospital de Madrid, el 7 de octubre de 2026. (Thomas COEX / AFP)
/ THOMAS COEX
Por Milagros Asto Sánchez

No han sido pocas las crisis y controversias que han complicado a Pedro Sánchez y siempre ha logrado seguir en el poder. Pero fue el desalojo de la octogenaria Maricarmen Abascal el punto de quiebre que obligó al jefe de Gobierno español a convocar el adelanto de elecciones que tantas veces rechazó. Su supervivencia política está nuevamente a prueba, esta vez en medio de un encendido debate social que tiene al acceso a la vivienda como tema central.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.