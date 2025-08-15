Concluye la reunión entre Trump y Putin sin acuerdo de paz sobre Ucrania

Escucha la noticia
Concluye la reunión entre Trump y Putin sin acuerdo de paz sobre UcraniaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, concluyeron este viernes su cumbre en Alaska con una breve rueda de prensa conjunta en la que no anunciaron ningún acuerdo sobre la paz en Ucrania.
Trump dijo que la reunión de más de tres horas con Putin y su delegación en la base de Elmendorf-Richardson fue “extremadamente productiva”, pero “no hemos llegado” a la meta.
Newsletter Vuelta al Mundo
LEE: Trump y Putin cara a cara en Alaska: ¿Cuáles son los territorios de Ucrania que Rusia ocupa y quiere legalizar?
“Muchos puntos se acordaron. Solo hay algunos pocos que se quedaron (sin resolver). Algunos no son significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una buena oportunidad de llegar a resolverlos. No hemos llegado allí, pero tenemos una buena oportunidad de lograrlo”, dijo un críptico Trump en una rueda de prensa sin preguntas.
Según informaron funcionarios de la Casa Blanca, la primera toma de contacto de esta cumbre, comenzó sobre las 11:30 hora local (19.30 GMT).
Asimismo, en la rueda de prensa posterior a la reunión entre ambos presidentes en Alaska terminó este viernes sin que ninguno de ellos respondiera a las preguntas de los periodistas.
Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff, mientras que junto a Putin asistieron el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.
VIDEO RECOMENDADO:
TE PUEDE INTERESAR
- Trump dice que está dispuesto a hablar con Putin de negocios, pero si se despeja lo “peor”
- Por qué la compra de Alaska a Rusia por parte de Estados Unidos fue uno de los más grandes negocios de la historia
- Trump y Putin cara a cara en Alaska: ¿Cuáles son los territorios de Ucrania que Rusia ocupa y quiere legalizar?
- Ucrania derriba 63 drones rusos en ataque nocturno antes de la cumbre Trump-Putin
Contenido sugerido
Contenido GEC