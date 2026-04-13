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Los padres de Evaelle llegan al juicio de apelación contra un profesor acusado de acoso tras el suicidio de Evaelle, una estudiante de secundaria de 11 años, en el juzgado de Versalles, el 9 de febrero de 2026. Foto: Alain JOCARD / AFP
Los padres de Evaelle llegan al juicio de apelación contra un profesor acusado de acoso tras el suicidio de Evaelle, una estudiante de secundaria de 11 años, en el juzgado de Versalles, el 9 de febrero de 2026. Foto: Alain JOCARD / AFP
/ ALAIN JOCARD
Por Agencia EFE

Una profesora fue condenada este lunes en Francia a un año de prisión exento de cumplimiento y a no poder volver a ejercer funciones de profesora de por vida por un delito de acoso a una niña de once años que se suicidó en 2019.

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